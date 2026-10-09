दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, सौरव दास बोले- 'बादशाह इतना डर गए हैं कि...'
सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले ट्रेनें रद्द किए जाने पर सौरव दास ने सरकार को याद दिलाया कि कोविड के समय भी आपने प्रवासी मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया था.लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं.
The Emperor is so scared that he has cancelled trains coming to Delhi tomorrow! But for how many days can they do this? A nation awakened will find all ways to convey its message. Remember how you forced migrants all over the country to walk hundreds of kilometres during Covid? The same people will do it again, to teach those in government a lesson. #DilliChaloOctober10— Saurav Das (@SauravDassss) October 9, 2026
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भारतीय रेलवे ने दिल्ली आने वालीं कई ट्रेनें रद्द कीं
जानकारी के लिए बता दें कि 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रोटेस्ट से पहले भारी ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी हैं. 9 अक्टूबर की दोपहर 2.00 बजे के बाद से चलने वाली कई ट्रेनें जो 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचने वाली हैं, उन्हें रद्द किया गया है. ये ट्रेनें नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थीं.
जो प्रमुख ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, उनमें लखनऊ मेल, गोरखधाम एक्सप्रेस, एसी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, तेजस राजधानी, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, रांची - नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस, प्रयागराज- नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस संभावित रूप से शामिल हैं.