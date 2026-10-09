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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, सौरव दास बोले- 'बादशाह इतना डर गए हैं कि...'

दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, सौरव दास बोले- 'बादशाह इतना डर गए हैं कि...'

सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले ट्रेनें रद्द किए जाने पर सौरव दास ने सरकार को याद दिलाया कि कोविड के समय भी आपने प्रवासी मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया था.लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Oct 2026 12:36 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले रेलवे की कई ट्रेनें रद्द किए जाने की खबर आई है. इस बीच सीजेपी सदस्य सौरव दास ने मोदी सरकार को पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सौरव दास ने लिखा, "बादशाह इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने कल दिल्ली आने वाली ट्रेनें रद्द कर दी हैं. लेकिन वे ऐसा कितने दिनों तक कर सकते हैं?"
 
सौरव दास ने अपने पोस्ट में लिखा, "देश अब जागरूक हो चुका है. एक जागरूक राष्ट्र अपना संदेश पहुंचाने के सभी रास्ते ढूंढ लेगा. याद कीजिए कि कैसे आपने कोविड के दौरान पूरे देश में प्रवासी मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया था? वही लोग सरकार में बैठे लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर से ऐसा ही करेंगे."

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भारतीय रेलवे ने दिल्ली आने वालीं कई ट्रेनें रद्द कीं

जानकारी के लिए बता दें कि 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रोटेस्ट से पहले भारी ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी हैं. 9 अक्टूबर की दोपहर 2.00 बजे के बाद से चलने वाली कई ट्रेनें जो 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचने वाली हैं, उन्हें रद्द किया गया है. ये ट्रेनें नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थीं. 

जो प्रमुख ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, उनमें लखनऊ मेल, गोरखधाम एक्सप्रेस, एसी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, तेजस राजधानी, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, रांची - नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस, प्रयागराज- नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस संभावित रूप से शामिल हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Oct 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS Saurav Das
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