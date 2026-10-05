हर महीने 3,000 रुपये पेंशन, किसानों के लिए बड़ी योजना.. ऐसे मिलेगा फायदा

PM Kisan Maan Dhan Yojana: खेती से होने वाली कमाई से घर का खर्च चलाने के बाद किसानों के लिए बुढ़ापे के लिए अलग से बचत करना आसान नहीं होता. खासकर छोटे और सीमांत किसानों के सामने यह परेशानी ज्यादा रहती है. ऐसे किसानों को 60 साल की उम्र के बाद नियमित आमदनी मिलती रहे, इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चला रही है. इस योजना में किसान अपनी उम्र के हिसाब से छोटी रकम जमा करते हैं और 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने पेंशन मिलती है.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली मासिक पेंशन है. योजना के तहत पात्र किसान को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है. यानी सालभर में 36,000 रुपये की नियमित आय मिल सकती है. हालांकि पेंशन का लाभ लेने के लिए किसान को योजना में तय उम्र तक नियमित योगदान करना होता है.

किसान जितना जमा करेगा, सरकार भी उतना देगी

इस योजना में किसान को हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से तय रकम जमा करनी होती है. यह योगदान 55 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये प्रति माह तक हो सकता है. किसान की उम्र जितनी कम होगी, आमतौर पर उसका मासिक योगदान उतना कम रहता है. खास बात यह है कि किसान के योगदान के बराबर राशि केंद्र सरकार की ओर से भी जमा की जाती है. इस तरह किसान और सरकार दोनों मिलकर पेंशन के लिए फंड तैयार करते हैं.

पति-पत्नी दोनों ले सकते हैं लाभ

अगर पति और पत्नी दोनों योजना की पात्रता पूरी करते हैं और अलग-अलग इसमें शामिल होते हैं, तो दोनों को अपने-अपने खाते के तहत पेंशन मिल सकती है. इस तरह दोनों को 3,000-3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने पर परिवार को हर महीने कुल 6,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है.



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कौन किसान ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही किसान के पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. योजना में शामिल होने के बाद तय योगदान नियमित रूप से जमा करना जरूरी है.

आवेदन कैसे करें?

योजना में शामिल होने के लिए किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है. आवेदन करने से पहले किसान अपनी पात्रता और मौजूदा नियमों की जानकारी जरूर जांच लें.

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