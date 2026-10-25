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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरDAP और यूरिया में क्या अंतर है, किसका इस्तेमाल कब होता है?

DAP और यूरिया में क्या अंतर है, किसका इस्तेमाल कब होता है?

डीएपी और यूरिया दोनों का इस्तेमाल खेती में किया जाता है, लेकिन इनका काम अलग-अलग है. जानें इनमें क्या अंतर है और फसल की बुवाई में इनका क्या इस्तेमाल है और यह किस तरह से खेती में उपयोगी हैं?

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 25 Oct 2026 09:11 AM (IST)
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खेती में अच्छी पैदावार के लिए बीज और पानी के साथ खाद का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है. बाजार में कई तरह की खाद मिलती हैं, लेकिन डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. कई किसानों के मन में सवाल रहता है कि इन दोनों खाद में क्या अंतर है और फसल में किसका इस्तेमाल कब करना चाहिए.

दरअसल, डीएपी पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस देता है, जबकि यूरिया से मुख्य रूप से नाइट्रोजन मिलती है. दोनों खाद पौधों की बढ़त में मदद करती हैं, लेकिन इन्हें डालने का समय और मात्रा फसल की जरूरत के हिसाब से तय करनी चाहिए. तो आइये जानते हैं...

 DAP और यूरिया में क्या अंतर है?

डीएपी और यूरिया के बीच सबसे बड़ा अंतर इनमें मौजूद पोषक तत्वों का है. डीएपी यानी डाई-अमोनियम फॉस्फेट में 18 प्रतिशत नाइट्रोजन और 46 प्रतिशत फास्फोरस होता है. वहीं, यूरिया में 46 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है. इसमें फास्फोरस और पोटाश नहीं होता. डीएपी पौधों को शुरुआती बढ़त के लिए जरूरी पोषक तत्व देता है, जबकि यूरिया पौधों को नाइट्रोजन देने का काम करता है.

नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों और तने की बढ़त में मदद करती है. इसकी सही मात्रा मिलने पर पौधे हरे और स्वस्थ रहते हैं. वहीं, फास्फोरस जड़ों के विकास और पौधे की शुरुआती बढ़त के लिए जरूरी होता है. इसलिए डीएपी और यूरिया एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. दोनों का काम अलग है और फसल को किस पोषक तत्व की कितनी जरूरत है, यह मिट्टी की जांच और खेती की सलाह के आधार पर तय करना चाहिए.

यह भी पढ़ें : PM Kisan: 24वीं किस्त की तारीख तय, लेकिन इन किसानों को लग सकता है झटका 

DAP का इस्तेमाल कब और कैसे करें?

डीएपी का इस्तेमाल आमतौर पर फसल की बुवाई के समय किया जाता है. इसे खेत तैयार करते समय या बुवाई के दौरान मिट्टी में मिलाया जाता है, ताकि पौधों को शुरुआती अवस्था में फास्फोरस मिल सके. गेहूं सहित कई फसलों में जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है. इसलिए बुवाई के समय इसकी सही मात्रा देना फसल की शुरुआत के लिए फायदेमंद रहता है.

वहीं डीएपी की मात्रा हर फसल और हर खेत के लिए एक जैसी नहीं होती. यह मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्वों, फसल की किस्म और खेती के तरीके पर निर्भर करती है. जरूरत से ज्यादा डीएपी डालने से पैदावार उसी अनुपात में नहीं बढ़ती. लगातार जरूरत से ज्यादा खाद डालने से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ता है. इसलिए बुवाई से पहले मिट्टी की जांच कराना और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार खाद डालना बेहतर रहता है.

यह भी पढ़ें : नींबू उगाने के लिए खेत में ऐसे बनाएं अलग बाड़, बढ़ जाएगी कमाई

Disclaimer: एक बात का खास ध्यान रखें कि ज्यादा यूरिया डालने से फसल की पैदावार जरूरी नहीं कि बढ़ ही जाए. जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधों की बढ़त असंतुलित हो सकती है और फसल को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए डीएपी और यूरिया की मात्रा मिट्टी की जांच, फसल की जरूरत और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही तय करें.

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
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