Lentil Farming: मसूर की दाल लगभग हर घर में खाई जाती है. इसी वजह से बाजार में सालभर इसकी मांग बनी रहती है. लेकिन मसूर की अच्छी पैदावार लेना किसानों के लिए हमेशा आसान नहीं होता. कभी मौसम की मार फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो कभी कीट और बीमारियां परेशानी बढ़ा देती हैं. इसके अलावा खेत में पानी भरना, खरपतवार उगना और सही समय पर बुवाई न होना भी उत्पादन घटा सकता है.

मसूर ठंड के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है. इसकी बुवाई में देरी होने पर पौधों को बढ़ने और दाने भरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. इससे पैदावार पर असर पड़ सकता है. इसलिए किसान अपने इलाके के मौसम और कृषि विभाग की सलाह के अनुसार समय पर बुवाई करें. हमेशा अच्छी क्वालिटी के साफ और प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करें.

खेत में पानी भरने से बचाएं

मसूर की खेती में ज्यादा पानी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है. खेत में पानी जमा होने से पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और फसल पीली पड़ने लगती है. कई बार पौधे सूख भी जाते हैं. इसलिए इसकी खेती ऐसी जमीन पर करें जहां पानी आसानी से निकल सके. अगर खेत में पानी रुकता है, तो निकासी के लिए नालियां बनाएं. जरूरत पड़ने पर ही हल्की सिंचाई करें. खासकर फूल आने और फलियां बनने के समय मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए.

खरपतवार से बचाएं फसल

मसूर की शुरुआती बढ़त थोड़ी धीमी होती है. ऐसे में खेत में उगने वाले खरपतवार पौधों के साथ पानी, खाद और पोषक तत्वों के लिए मुकाबला करते हैं. इससे फसल कमजोर हो सकती है. इसलिए बुवाई के शुरुआती 30 से 45 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी है. किसान जरूरत के अनुसार खुरपी या दूसरे साधनों से निराई-गुड़ाई कर सकते हैं.



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कीट और बीमारियों पर रखें नजर

मसूर की फसल में माहू और फली छेदक जैसे कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं उकठा रोग और झुलसा जैसी बीमारियां भी फसल को प्रभावित कर सकती हैं. बीमारी लगने पर पौधे पीले पड़ने, मुरझाने या सूखने लगते हैं. इससे बचने के लिए फसल का नियमित निरीक्षण करें. खेत में रोगी पौधे दिखें तो उन्हें हटाएं. एक ही खेत में लगातार मसूर उगाने से बचें और फसल चक्र अपनाएं. कीट या बीमारी ज्यादा दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का इस्तेमाल करें.

मिट्टी और खाद का रखें ध्यान

मसूर की अच्छी पैदावार के लिए भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जरूरी है. बुवाई से पहले मिट्टी की जांच कराएं, ताकि पता चल सके कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है. इसी के आधार पर खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें. बिना जरूरत ज्यादा यूरिया डालने से बचें. संतुलित खाद देने से पौधों की बढ़त अच्छी रहती है और फसल को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है.

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