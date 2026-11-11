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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरAgri Machinery Subsidy: खेती के यंत्र खरीदने पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, 30 नवंबर तक करें आवेदन

Agri Machinery Subsidy: खेती के यंत्र खरीदने पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, 30 नवंबर तक करें आवेदन

Farm Machinery Subsidy: खेती के महंगे उपकरण खरीदने की चिंता अब कम हो सकती है. कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कई तरह की मशीनों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है.

Written By : ईशा |  Updated at : 11 Nov 2026 06:57 AM (IST)
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Agricultural Machinery Subsidy: खेती-किसानी में मेहनत के साथ खर्च भी काफी बढ़ गया है. जुताई से लेकर बुवाई, सिंचाई और फसल की कटाई तक हर काम में किसानों को समय और पैसे लगाने पड़ते हैं. ऐसे में कृषि मशीनों की मदद से खेती के कई काम आसान हो सकते हैं. लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए महंगे कृषि यंत्र खरीदना आसान नहीं होता. 

इसी परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना चला रही है. इसके तहत किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्र खरीदने पर 40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है. योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसान नवंबर के आखिर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

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कई तरह के कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के तहत खेती के अलग-अलग कामों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को शामिल किया गया है. इनमें खेत की जुताई, बुवाई, धान की रोपाई, सिंचाई, निराई-गुड़ाई, फसल की कटाई और मड़ाई से जुड़े कृषि यंत्र शामिल हैं. किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इन मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

योजना के तहत हर कृषि यंत्र पर एक जैसी सब्सिडी नहीं मिलती है. अनुदान की रकम मशीन, योजना और किसान की श्रेणी के हिसाब से तय होती है. कुछ कृषि यंत्रों पर किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है. इससे किसान कम पैसे खर्च करके खेती के जरूरी उपकरण खरीद सकते हैं. मशीनों के इस्तेमाल से समय पर खेती का काम पूरा करने और मजदूरी का खर्च कम करने में भी मदद मिल सकती है.

30 नवंबर तक ऑनलाइन करना होगा आवेदन

कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है. किसान 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें कृषि विभाग के OFMAS पोर्टल पर जाना होगा. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट farmech.bihar.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है.

किसान आवेदन भरते समय अपनी जरूरत के कृषि यंत्र का चुनाव करें और मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें. फॉर्म भरने के बाद उसे फाइनल करना जरूरी है. साथ ही आवेदन की पावती यानी रसीद भी अपने पास संभालकर रख लें.
Agri Machinery Subsidy: खेती के यंत्र खरीदने पर मिलेगी 80% तक सब्सिडी, 30 नवंबर तक करें आवेदन

यह भी पढ़ें: किसानों का 75 हजार रुपये तक का कर्ज होगा माफ, सरकार ने बदले नियम

परमिट मिलने के बाद ही खरीदें मशीन

आवेदन करने के बाद कृषि विभाग की ओर से दी गई जानकारी और दस्तावेजों की जांच की जाती है. वेरिफिकेशन पूरा होने पर पात्र किसान के नाम परमिट जारी किया जाता है. इसके बाद ही किसान स्वीकृत विक्रेता से संबंधित कृषि यंत्र खरीद सकते हैं. मशीन खरीदने के बाद उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है. सभी जरूरी जांच पूरी होने और दावा मंजूर होने पर सब्सिडी की रकम सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है.

आवेदन से पहले तैयार रखें ये दस्तावेज

योजना में आवेदन करने से पहले किसान अपना किसान पंजीकरण नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी तैयार रखें. फॉर्म में वही जानकारी भरें, जो आपके दस्तावेजों में दी गई है. सबसे जरूरी बात यह है कि परमिट मिलने से पहले मशीन न खरीदें. कृषि मशीनें केवल विभाग की ओर से मंजूर दुकानों से ही खरीदें. इन बातों का ध्यान रखने से सब्सिडी पाने में कोई परेशानी नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 11 Nov 2026 06:57 AM (IST)
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