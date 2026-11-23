Boundary Plantation: खेती-किसानी में किसान अपनी पूरी मेहनत मुख्य फसल उगाने में ही लगा देते हैं. गेहूं, सरसों, चना और दूसरी फसलें खेत के अंदर बोई जाती हैं, लेकिन खेत की मेड़ अक्सर खाली रह जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी खाली जगह की सही इस्तेमाल कर आप तगड़ी कमाई भी कर सकते हैं?

किसान रबी सीजन में मुख्य फसल के साथ खेत की मेड़ पर कुछ खास पेड़-पौधे और फसलें लगा सकते हैं. इससे खेत के अंदर लगी फसल भी तैयार होगी और मेड़ से भी अलग कमाई का रास्ता खुलेगा. इसके लिए अलग से ज्यादा जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

मेड़ पर लगाएं ये फलदार पेड़

किसान खेत की मेड़ पर अमरूद, नींबू, आंवला और अनार जैसे फलदार पेड़ लगा सकते हैं. इन पेड़ों को खेत के किनारे लगाने से बीच की जमीन खाली रहती है और मुख्य फसल की खेती में भी परेशानी नहीं होती. कुछ समय बाद जब पेड़ों पर फल आने लगेंगे, तो किसान उन्हें बाजार में बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं.

इसके अलावा सहजन का पौधा भी अच्छा विकल्प है. इसकी फलियों और पत्तियों की बाजार में मांग रहती है. एक एकड़ में सहजन की खेती पर करीब 40 से 60 हजार रुपये खर्च हो सकते हैं. उत्पादन और बाजार भाव अच्छा मिलने पर 2 से 4 लाख रुपये तक की बिक्री हो सकती है.

फूलों की खेती से भी होगी कमाई

खेत की मेड़ पर किसान गेंदा, गुलाब और गुड़हल जैसे फूलों के पौधे लगा सकते हैं. त्योहारों, पूजा-पाठ और शादी के सीजन में इनकी मांग बढ़ जाती है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, एक हेक्टेयर में गेंदा उगाने पर करीब 2 से 2.5 लाख रुपये खर्च आता है. इससे लगभग 4.5 से 5 लाख रुपये की बिक्री हो सकती है. यानी खर्च निकालने के बाद 2.5 से 3 लाख रुपये तक बच सकते हैं. यह पूरे एक हेक्टेयर में खेती का हिसाब है, मेड़ की कमाई जगह के हिसाब से तय होगी.



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इन औषधीय पौधों को भी लगाएं

किसान मेड़ पर तुलसी, एलोवेरा और लेमनग्रास जैसे पौधे भी लगा सकते हैं. इनका इस्तेमाल दवा, सौंदर्य से जुड़े सामान और दूसरी चीजें बनाने में किया जाता है. इसलिए बाजार में इनके खरीदार मिल सकते हैं. लेकिन इनकी खेती शुरू करने से पहले यह पता करना जरूरी है कि आसपास कौन इन्हें खरीदता है और किस भाव पर खरीदता है.

हल्दी, अदरक और बांस भी हैं अच्छे विकल्प

मेड़ की चौड़ाई और मिट्टी के हिसाब से किसान हल्दी और अदरक भी लगा सकते हैं. इन फसलों को ऐसी जगह की जरूरत होती है, जहां मिट्टी में नमी बनी रहे और पानी जमा न हो. इसके अलावा किसान खेत के किनारे बांस भी लगा सकते हैं. कुछ साल बाद बांस तैयार होने पर उसे बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है. करौंदा और अरहर भी मेड़ पर लगाने के विकल्प हैं.

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