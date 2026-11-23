Hydroponic Farming Cost: क्या आप जानते हैं कि, अब आपको खेती में सिर्फ मिट्टी और पानी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है? जी हां, नई तकनीक की मदद से आप बिना मिट्टी के भी सब्जियां उगा सकते हैं. खेती के इस तरीके को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहते हैं. इसमें पौधों की जड़ों तक पानी के साथ जरूरी पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं.

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि, इससे कम जगह और कम पानी में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है. यही वजह है कि, किसान अब हाइड्रोपोनिक खेती की तरफ दिलचस्पी दिखा रहे हैं. लेकिन अगर कोई किसान एक बीघे में यह खेती शुरू करना चाहता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर इसमें कितना खर्च आएगा? आइए जानते हैं..

एक बीघे में हाइड्रोपोनिक खेती का कितना खर्च?

हाइड्रोपोनिक खेती शुरू करने का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि, आप किस तरह का सेटअप तैयार कर रहे हैं. इसमें पॉलीहाउस, पाइप, पानी की टंकी, मोटर, पोषक तत्व देने वाली मशीन और पानी की जांच करने वाली मशीनों की जरूरत पड़ती है.

अगर उत्तर प्रदेश में एक बीघे की जमीन का हिसाब लगाएं, तो इसका क्षेत्रफल करीब 27 हजार वर्ग फीट माना जाता है. इस हिसाब से एक बीघे में हाइड्रोपोनिक यूनिट लगाने पर करीब 25 से 30 लाख रुपये तक खर्च आ सकता है. हालांकि, बेहतर क्वालिटी के मशीन, तापमान नियंत्रित करने की मशीन और ऑटोमेशन लगाने पर खर्च काफी बढ़ सकता है. जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट में एक एकड़ के हाइड्रोपोनिक फार्म की शुरुआती लागत करीब 40 से 45 लाख रुपये बताई गई है.

कौन-कौन सी चीजें लगानी होंगी?

हाइड्रोपोनिक खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले पॉलीहाउस या सुरक्षित ढांचे की जरूरत होगी. इसके अंदर पौधे लगाने के लिए खास पाइप या चैनल लगाए जाते हैं. इनमें पौधों की जड़ें रहती हैं और पोषक तत्वों वाला पानी लगातार पहुंचता रहता है.

इसके अलावा पानी जमा करने के लिए टंकी, पानी को चलाने के लिए मोटर, जरूरत के मुताबिक आरओ सिस्टम और पोषक तत्वों का घोल तैयार करने के लिए मशीन लगाने पड़ते हैं. पानी का पीएच और टीडीएस जांचने वाले मीटर भी जरूरी हैं. इनकी मदद से पता चलता है कि पौधों को मिलने वाला पानी सही है या नहीं.



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किन फसलों की कर सकते हैं खेती?

इस तकनीक से पालक, लेट्यूस, धनिया, पुदीना और दूसरी पत्तेदार सब्जियां उगाई जा सकती हैं. इसके अलावा टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च जैसी फसलें भी सही सिस्टम में उगाई जाती हैं.

खेती शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

हाइड्रोपोनिक खेती में मिट्टी की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें मेहनत कम है. पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्व देना, पानी की जांच करना और मोटर-पंप को चालू रखना जरूरी है. बिजली जाने पर पौधों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बैकअप की व्यवस्था रखें.

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