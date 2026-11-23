Haryana Crop Procurement: हरियाणा में फसल बेचने के लिए किसानों को अब मंडियों में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. राज्य सरकार फसल खरीद की व्यवस्था में बड़े बदलाव करने जा रही है. इसके तहत हर जिले के लिए अलग खरीद योजना बनाई जाएगी. जिन मंडियों में फसल की ज्यादा आवक होती है, वहां जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त खरीद केंद्र और भंडारण गोदाम बनाए जाएंगे.

इस बदलाव से सरकार का मकसद है कि, किसानों की फसल समय पर खरीदी जाए और उन्हें मंडियों में जगह, तौल और भंडारण जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े. इसके अलावा, अगले खरीद सीजन से फसल की खरीद एग्रीस्टैक पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर की जाएगी. ऐसे में किसानों के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.

अगले सीजन से एग्रीस्टैक पोर्टल से होगी खरीद

हरियाणा में अगले खरीद सीजन से किसानों की फसल एग्रीस्टैक पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर खरीदी जाएगी. इसका मतलब है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. केंद्र सरकार ने भी राज्यों को एग्रीस्टैक व्यवस्था पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं.

किसानों का रजिस्ट्रेशन समय पर हो, इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष समिति बनाएगी. इसमें कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इसलिए किसानों को सलाह है कि, वे अपनी जमीन और फसल से जुड़ी जानकारी सही रखें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें.

मंडियों में खुलेंगे अतिरिक्त खरीद केंद्र और गोदाम

फसल कटाई के समय मंडियों में अचानक आवक बढ़ जाती है. ऐसे में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ता है. इस परेशानी को कम करने के लिए सरकार उन इलाकों की पहचान करेगी, जहां खरीद केंद्रों की कमी है. जरूरत पड़ने पर नए खरीद केंद्र बनाए जाएंगे.



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फसल खरीद में गड़बड़ी रोकने के लिए होगी डिजिटल निगरानी

सरकार खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए डिजिटल जांच भी बढ़ा रही है. इसके तहत किसानों की बायोमेट्रिक पहचान होगी. फसल खरीद से जुड़े लेनदेन की लोकेशन के आधार पर जांच की जाएगी. मंडियों से अनाज ले जाने वाले वाहनों पर GPS से नजर रखी जाएगी. इसके अलावा राइस मिलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जांच भी की जाएगी.

किसानों को मिले 32 हजार करोड़ रुपये

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, रबी खरीद सीजन 2026-27 में हरियाणा में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया. इसके बदले 5,98,174 किसानों को 20,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वहीं, खरीफ खरीद सीजन 2026-27 में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया. इसके बदले 3,19,591 किसानों को 11,272 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. इस तरह दोनों सीजन में किसानों को 32 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है.

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