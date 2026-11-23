Khet Talab Yojana: खेती में पानी की कमी किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है. कई बार समय पर बारिश न होने से किसानों को महंगे दाम पर सिंचाई करनी पड़ती है. ऐसे में अगर किसान अपने खेत में ही पानी जमा करने के लिए तालाब बना लें, तो काफी राहत मिल सकती है.

इससे बारिश का पानी बेकार बहने के बजाय खेत में जमा हो जाता है और जरूरत पड़ने पर सिंचाई के काम आता है. अच्छी बात यह है कि खेत में तालाब बनाने के लिए कई राज्य सरकारें किसानों को सब्सिडी भी देती हैं. हालांकि, कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह आपके राज्य और वहां चल रही योजना पर निर्भर करता है.

खेत में तालाब बनाने पर कितनी मिलती है सब्सिडी?

खेत में तालाब बनाने के लिए देशभर में एक जैसी सब्सिडी तय नहीं है. अलग-अलग राज्य अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से किसानों को आर्थिक मदद देते हैं. इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राज्य स्तर पर चलने वाली खेत-तालाब योजनाओं के तहत मदद मिल सकती है.

उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2026-27 के दौरान खेत तालाब योजना के तहत बिना लाइनिंग वाला छोटा तालाब बनवाने पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. इसकी अधिकतम सीमा 52,500 रुपये है. तय आकार के तालाब की लागत 1.05 लाख रुपये रखी गई है.

किन किसानों को मिल सकता है योजना का लाभ?

खेत तालाब योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके पास अपनी खेती की जमीन होती है और वे योजना की तय शर्तें पूरी करते हैं. कुछ राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है. वहीं, कुछ योजनाओं में तालाब के साथ ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई व्यवस्था लगाना भी जरूरी हो सकता है. योजना की पात्रता और जरूरी शर्तें हर राज्य में अलग हो सकती हैं.



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खेत तालाब योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी अपने खेत में तालाब बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जिले के कृषि विभाग या भूमि संरक्षण विभाग में संपर्क करें. वहां से आपको पता चल जाएगा कि, आपके राज्य में खेत तालाब बनाने के लिए कौन सी योजना चल रही है और आवेदन कब से शुरू होंगे.

उत्तर प्रदेश के किसान एग्री दर्शन पोर्टल पर खेत तालाब योजना से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. इसके अलावा कई राज्यों में किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है. इसके लिए राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है.

तालाब बनवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

किसान बिना जानकारी लिए तालाब की खुदाई शुरू न करें. पहले पता कर लें कि आपके इलाके की जमीन और मिट्टी तालाब बनाने के लिए सही है या नहीं. साथ ही, तालाब में बारिश का पानी पहुंचने और उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए.

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