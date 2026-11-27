सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और अब धीरे-धीरे ठंड भी बढ़ने लगी है. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के साथ ठंडी हवाएं और कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं. ऐसे मौसम में मवेशियों की सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है. खासकर गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम करने पड़ते हैं. तापमान में गिरावट का असर पशुओं के खानपान, स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर भी पड़ सकता है.

छोटे बछड़ों, नवजात पशुओं, गर्भवती और कमजोर मवेशियों को ठंड से ज्यादा परेशानी होने की संभावना रहती है. ऐसे में पशुपालकों को उनके रहने की जगह से लेकर चारे-पानी तक का विशेष ध्यान रखना चाहिए. थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से पशुओं को सर्दियों में स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सकता है.

पशुओं को ठंडी हवाओं से बचाकर रखें

सर्दियों में सबसे पहले मवेशियों के रहने की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए. पशुओं के बाड़े को इस तरह तैयार करें कि वहां सीधे ठंडी हवाएं न पहुंचें. इसके लिए खिड़कियों और खुले हिस्सों पर जूट के बोरे, तिरपाल या सूखी घास से पर्दे लगाए जा सकते हैं. हालांकि बाड़े में हवा आने-जाने की व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए. दिन के समय पशुओं को धूप में बैठने दें, ताकि उनके शरीर को प्राकृतिक गर्माहट मिल सके.

फर्श को रखें सूखा और साफ

ठंड के मौसम में गीले फर्श पर रहने से पशुओं को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. इससे निमोनिया, दस्त और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए पशुओं के बाड़े की नियमित सफाई करें. फर्श पर सूखा भूसा, पुआल या सूखी घास बिछाएं. ध्यान रखें कि बिछावन गीला होने पर उसे तुरंत बदल दें. इससे पशुओं को ठंडे फर्श से राहत मिलेगी.

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खानपान में करें जरूरी बदलाव

सर्दियों में पशुओं को शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. ऐसे में उनके आहार में हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित पशु आहार शामिल करें. गेहूं का भूसा, सूखी घास और अन्य पौष्टिक चारे के साथ जरूरत के अनुसार दाना दें. पशुओं को मिनरल मिक्सचर और नमक भी पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार दिया जा सकता है. इससे उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी.

पीने के पानी का रखें ध्यान

ठंड में कई बार पशु कम पानी पीने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कम पानी दिया जाए. पशुओं के सामने हमेशा साफ और ताजा पानी उपलब्ध होना चाहिए. बहुत ठंडे मौसम में हल्का गुनगुना पानी देना बेहतर विकल्प हो सकता है. खासतौर पर दूध देने वाले पशुओं के लिए पर्याप्त पानी जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी का असर दूध उत्पादन पर भी पड़ सकता है.

पशुओं को ठंडे पानी से न नहलाएं

सर्दियों में मवेशियों को बार-बार ठंडे पानी से नहलाने से बचना चाहिए. उनके शरीर पर लगी धूल और गंदगी को साफ कपड़े या ब्रश से हटाया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर धूप निकलने के समय ही सफाई करें. इसके अलावा, सर्दियों में पशुओं के बाल काटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि बाल शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं.

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