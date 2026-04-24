आलू की फसल में कर लिया ये काम तो होगी बंपर पैदावार, वजन के साथ बढ़ जाएगा आलू का साइज

Potato Farming Tips: खेती में अगर ज्यादा मुनाफा कमाने की बात आए तो सबसे पहले नाम आता है सब्जियां उगाने का. सिर्फ सब्जियां उगाने से ही अधिक मुनाफा नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ बेहतरीन उपाय किए जाते हैं जिससे पैदावार अधिक हो और अधिक मुनाफा भी मिले. ऐसे में आलू की खेती किसानों के लिए एक बहुत ही लाभदायक फसल मानी जाती है, लेकिन अच्छी और ज्यादा पैदावार के लिए उसकी अच्छी से देखभाल भी होनी चाहिए.

अगर शुरुआत से ही फसल पर ध्यान दिया जाए तो आलू का साइज, वजन और गुणवत्ता तीनों को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है. अक्सर किसानों की छोटी-छोटी गलतियां ही वजन और उत्पादन कम होने का कारण होती हैं, इसलिए सही जानकारी होना जरूरी है जिससे किसानों को नुकसान नहीं बल्कि अधिक से अधिक लाभ हो.

मिट्टी की तैयारी और खाद का सही उपयोग

आलू की अच्छी फसल के लिए मिट्टी का सही होना सबसे जरूरी है. आलू की खेती के लिए हल्की, भुरभुरी और पानी को आसानी से सोखने वाली मिट्टी होना जरूरी है. खेत की अच्छी जुताई के साथ-साथ उसमें गोबर की खाद या जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है. इसके साथ-साथ खाद का सही उपयोग भी जरूरी है, जिससे कंद और पौधे दोनों की ग्रोथ अच्छी होती है.

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अन्य छोटे-छोटे प्रमुख उपाय...

पोषण प्रबंधन: जब फसल 40-50 दिन की हो जाए तो पोटाश और फॉस्फेट वाली खाद डालें. एनपीके 0:52:34 का स्प्रे आलू का आकार और संख्या बढ़ाने में काफी कारगर माना जाता है.

जब फसल 40-50 दिन की हो जाए तो पोटाश और फॉस्फेट वाली खाद डालें. एनपीके 0:52:34 का स्प्रे आलू का आकार और संख्या बढ़ाने में काफी कारगर माना जाता है. बोरॉन का उपयोग: बोरॉन (20%) आलू में कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसफर को बेहतर बनाता है, जिससे आलू का वजन और साइज तेजी से बढ़ता है.

बोरॉन (20%) आलू में कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसफर को बेहतर बनाता है, जिससे आलू का वजन और साइज तेजी से बढ़ता है. मिट्टी चढ़ाना: फसल के जीवन चक्र में 2–3 बार पौधों पर मिट्टी जरूर चढ़ानी चाहिए. इससे कंदों को फैलने की जगह मिलती है और वे धूप के संपर्क में आने से बचते हैं.

फसल के जीवन चक्र में 2–3 बार पौधों पर मिट्टी जरूर चढ़ानी चाहिए. इससे कंदों को फैलने की जगह मिलती है और वे धूप के संपर्क में आने से बचते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (मैग्नीशियम सल्फेट): मैग्नीशियम सल्फेट फसल को हरा-भरा और स्वस्थ रखता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) अच्छा होता है और आलू का विकास तेज होता है.

मैग्नीशियम सल्फेट फसल को हरा-भरा और स्वस्थ रखता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) अच्छा होता है और आलू का विकास तेज होता है. कीट व रोग नियंत्रण: झुलसा रोग या अन्य बीमारियों की तुरंत रोकथाम करें, क्योंकि स्वस्थ पत्तियां ही बड़े और अच्छे आलू बनने में मदद करती हैं.

सिंचाई और फसल की सही देखभाल

आलू की फसल में पानी को नियमित तरीके से देना काफी अहम भूमिका निभाता है. कम पानी से आलू का विकास रुक सकता है और ज्यादा पानी से वे सड़ सकते हैं. खासकर जब आलू बनने की शुरुआत होती है, उस समय पानी का सही प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी होता है. साथ ही फसल से खरपतवार को हटाना भी काफी जरूरी है. अगर किसान समय पर खाद, सिंचाई, निराई-गुड़ाई और फसल की देखभाल पर ध्यान दें, तो आलू की पैदावार में काफी बढ़ोतरी हो सकती है. सही तकनीक अपनाने से न सिर्फ उत्पादन बढ़ता है, बल्कि आलू का साइज और वजन भी बेहतर होता है और किसान की आमदनी भी बढ़ जाती है.

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