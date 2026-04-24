हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Gardening: किचन गार्डन में ऐसे करें बैंगन की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Kitchen Gardening: किचन गार्डन में ऐसे करें बैंगन की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Kitchen Gardening: किचन गार्डन में ही उगाय नेचुरल तरीके से पौष्टिक बैंगन और बाजार में मिलने वाली केमिकल बेस्ड सब्जियों से पाए छुटकारा

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 24 Apr 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

Kitchen Gardening: बैंगन जो न जाने कितने ही भारतीय घरों की पहली पसंद है, जिसे लोग अलग-अलग तरीके से बनाकर उसका आनंद उठाते हैं. वहीं आजकल बाजार में मिलने वाली हानिकारक सब्जियों की तादाद बढ़ गई है, जिन्हें केमिकल्स का सहारा लेकर उगाया जा रहा है, तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हम अपने घर की छोटी सी जगह में ही नेचुरल और शुद्ध तरीके से बैंगन उगा सकते हैं या नहीं?

बैंगन उगाने का सही समय

अत्यधिक ठंड के मौसम में बैंगन फल-फूल नहीं पाता. अगर बेहतर उत्पादन चाहिए तो फरवरी-मार्च और जून-जुलाई के आसपास का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है. किचन गार्डन में इसे उगाने के लिए हाइब्रिड बैंगन के बीजों का इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहता है.

मिट्टी और बुवाई की तैयारी

बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसे 12 से 15 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग में मिट्टी, गोबर की खाद और रेत को 2:1:1 अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है. जल भराव न हो, इसके लिए गमले में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए. बीजों को पहले नर्सरी ट्रे या छोटे गमले में 1 से 2 सेमी गहराई में बोकर हल्की सिंचाई करें, जिससे 10 से 15 दिनों में अंकुर निकल आते हैं. जब पौधों में 4 से 5 पत्तियां दिखने लग जाएं, तो उन्हें बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें.

देखभाल और पोषण

पौधों को रोजाना हल्की सिंचाई और 5 से 6 घंटे की सीधी धूप देना जरूरी है, जबकि हर 15 से 20 दिन में वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद जैसे जैविक पोषण देने से उनकी ग्रोथ बेहतर रहती है. कीट और रोगों से बचाव के लिए नीम तेल का स्प्रे या जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें और समय-समय पर पौधों की जांच करते रहें, ताकि अच्छा विकास और अच्छी पैदावार सुनिश्चित हो सके.

यह भी पढ़ें - क्या ज्यादा पानी देने से पौधों को होता है नुकसान? जानें गर्मियों में पानी देने का सही तरीका

फसल तैयार होने का समय

बैंगन की फसल आमतौर पर 60 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है. जब फल चमकदार और सही आकार के दिखने लगें, तब उन्हें तोड़ लेना चाहिए. समय पर तुड़ाई करने से पौधे में नए फल आने की संभावना बढ़ जाती है.

जरूरी बातें और घर में बैंगन उगाने के फायदे

घर में बैंगन उगाने के लिए सबसे जरूरी होता है सही जगह का चयन करना. बैंगन का पौधा गर्म मौसम और तेज धूप में तेजी से बढ़ता है, इसलिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां 5 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो. आप अपनी बालकनी या छत पर  इसे लगा सकते हैं. धूप की कमी होने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, इसलिए बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए पर्याप्त धूप बेहद जरूरी होती है.घर में उगाने से हमें ताजी और केमिकल फ्री सब्जी मिलती है, बाजार पर निर्भरता भी कम होती है और परिवार वालों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल पाता है.

यह भी पढ़ें - Kitchen Garden Tips: किचन गार्डन में कैसे करें तीखी हरी मिर्च की खेती? दूर हो जाएगी चटनी के लिए मसाले की दिक्कत

Published at : 24 Apr 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Organic Farming Kitchen Gardening Tips How To Grow Brinjal At Home Eggplant Cultivation At Home Vegetables At Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening: किचन गार्डन में ऐसे करें बैंगन की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
किचन गार्डन में ऐसे करें बैंगन की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
एग्रीकल्चर
गर्मियों में जान लें मछलियों को दाना डालने का सही समय, वरना एक छोटी-सी गलती चौपट कर देगी बिजनेस
गर्मियों में जान लें मछलियों को दाना डालने का सही समय, वरना एक छोटी-सी गलती चौपट कर देगी बिजनेस
एग्रीकल्चर
इस राज्य के किसानों को मिलता है डबल बोनस, साल भर में बैंक अकाउंट में आते हैं कुल 12000 रुपये
इस राज्य के किसानों को मिलता है डबल बोनस, साल भर में बैंक अकाउंट में आते हैं कुल 12000 रुपये
एग्रीकल्चर
Cold Storage Subsidy: कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 35 से 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है सरकार, किसान ऐसे उठा सकते हैं फायदा
कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 35 से 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है सरकार, किसान ऐसे उठा सकते हैं फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
महाराष्ट्र
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
न्यूज़
US Israel Iran War Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद 'नो किसिंग सीन' पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल
'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद नो किसिंग सीन पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
विश्व
Strait Of Hormuz: जिन जहाजों पर हुई फायरिंग, उनमें क्या किसी भारतीय की गई जान? सरकार ने किया खुलासा, होर्मुज में अब कितने इंडियन फंसे?
जिन जहाजों पर हुई फायरिंग, उनमें क्या किसी भारतीय की गई जान? सरकार ने किया खुलासा, होर्मुज में अब कितने इंडियन फंसे?
टेक्नोलॉजी
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
शिक्षा
India's First Civil Engineer: ये थे देश के पहले सिविल इंजीनियर, जानें तब कितनी मिलती थी सैलरी?
ये थे देश के पहले सिविल इंजीनियर, जानें तब कितनी मिलती थी सैलरी?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget