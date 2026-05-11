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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan Yojana: इन गलतियों की वजह से अटक सकती है किसान निधि योजना की 23वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana: इन गलतियों की वजह से अटक सकती है किसान निधि योजना की 23वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आने से पहले किसान e-KYC, आधार लिंक और बैंक डिटेल जरूर चेक कर लें, वरना 2 हजार रुपये की किस्त अटक सकती है, जाने पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 May 2026 06:52 AM (IST)
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PM Kisan Yojana: खेती करने वाले लाखों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बड़ी राहत मानी जाती है. जो हर चार महीने में मिलने वाली 2 हजार रुपये की किस्त किसानों को खेती के छोटे-मोटे खर्च पूरे करने में मदद करती है. ऐसे में अब देशभर के किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से किसानों के खाते में पैसा अटक जाता है. यही कारण है कि सरकार लगातार किसानों को अपने दस्तावेज और जानकारी सही रखने की सलाह दे रही है. ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. 

ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर रुक सकती है किस्त

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम किसान योजना में e-KYC करवाना अब जरूरी कर दिया गया है. वही जिन किसानों ने अभी तक e-KYC पूरा नहीं किया है, उनकी 23वीं किस्त अटक सकती है. इसमें सरकार का कहना है कि इससे सही लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है. किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर e-KYC पूरा कर सकते हैं. साथ ही कई किसानों की किस्त सिर्फ इसी वजह से रुक जाती है क्योंकि उनका सत्यापन पूरा नहीं होता. 

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आधार और बैंक खाते में गलती भी बन सकती है वजह

अगर किसान का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या नाम, IFSC कोड और दूसरी जानकारी में गलती है, तो भी किस्त आने में परेशानी हो सकती है. वही कई मामलों में बैंक खाते बंद या निष्क्रिय होने की वजह से भी पैसा वापस लौट जाता है. वही विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि, किसानों को समय-समय पर अपने बैंक खाते की जानकारी चेक करते रहना चाहिए. अगर किसी तरह की गलती हो, तो तुरंत उसे ठीक करवाना जरूरी होता है. 

ऐसे आसानी से चेक करें अपना स्टेटस

किसान घर बैठे भी अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां “Beneficiary Status” या “Beneficiary List” वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या अपने गांव की जानकारी भरकर स्टेटस देखा जा सकता है. इससे यह पता चल जाएगा कि किस्त जारी हुई है या किसी वजह से रुकी हुई है. सरकार ने ऑनलाइन सुविधा इसलिए शुरू की है ताकि किसानों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

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Published at : 11 May 2026 06:52 AM (IST)
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PM Kisan Yojana PM Kisan Samman Nidhi Government Scheme Farmer Scheme
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