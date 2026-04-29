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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखाते में नहीं आई पीएम किसान योजना की किस्त? इन 3 गलतियों को तुरंत सुधारें, 30 अप्रैल तक है मौका

खाते में नहीं आई पीएम किसान योजना की किस्त? इन 3 गलतियों को तुरंत सुधारें, 30 अप्रैल तक है मौका

PM Kisan Yojana: पीएम किसान की रुकी हुई किस्त पाने के लिए 30 अप्रैल तक का समय बेहद कीमती है. अगर आप समय रहते पोर्टल पर जाकर 3 गलतियों को ठीक कर लेते हैं. तो पैसे मिल सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 Apr 2026 08:27 AM (IST)
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PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है. लेकिन अक्सर छोटी-मोटी तकनीकी चूकों की वजह से किस्तें अटक जाती हैं. अगर आपके बैंक अकाउंट में भी इस बार पैसा नहीं पहुँचा है. तो टेंशन लेने के जरूरत नहीं है. सरकार ने डेटा को अपडेट करने और गलतियों को सुधारने के लिए 30 अप्रैल तक का एक खास मौका दिया है.

अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं. तो रुकी हुई किस्त भी आपके खाते में क्रेडिट हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो आपके और आपके पैसे को रोके हुए हैं.

ई-केवाईसी और लैंड वेरिफिकेशन 

किस्त अटकने की सबसे पहली और बड़ी वजह ई-केवाईसी (e-KYC) का अधूरा होना है. सरकार ने अब इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है जिससे पैसा सीधे सही लाभार्थी तक पहुंचे. अगर आपने अभी तक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित केवाईसी पूरा नहीं किया है. तो आपकी किस्त कभी नहीं आएगी.

इसके साथ ही लैंड सीडिंग यानी भूमि सत्यापन भी उतना ही जरूरी है. अगर आपके डेटाबेस में आपकी खेती वाली जमीन का रिकॉर्ड मैप नहीं है. तो सिस्टम आपको अपात्र मानकर पेमेंट रोक देता है. इसलिए पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करें कि आपकी लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी YES दिखा रही है या नहीं.

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आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल मिसमैच

दूसरी सबसे कॉमन गलती है आपके आधार कार्ड और पीएम किसान आवेदन में नाम की स्पेलिंग का अलग-अलग होना. सुनने में यह बात छोटी लगती है लेकिन अगर आधार में नाम राहुल कुमार है और आवेदन में राहुलकुमार तो सिस्टम इसे रिजेक्ट कर देता है.

इसके अलावा, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के लिए इनेबल होना भी जरूरी है. कई बार बैंक मर्जर की वजह से आईएफएससी (IFSC) कोड बदल जाते हैं. जिसे अपडेट न करने पर पैसा वापस लौट जाता है. अपनी बैंक ब्रांच जाकर चेक करें कि आपका खाता एक्टिव है और आधार से पूरी तरह जुड़ा हुआ है.

पोर्टल पर गलत डेटा 

तीसरी गलती आपके जेंडर, कैटेगरी या एड्रेस से जुड़ी हो सकती है. आवेदन करते समय अगर आपने गलती से गलत कैटेगरी चुन ली है. तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपकी फाइल रुक सकती है. अच्छी बात यह है कि पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर में जाकर आप खुद इन जानकारियों को एडिट कर सकते हैं.

सुधार का आखिरी मौका

सरकार की ओर से इसके लिए आखिरी डेडलाइन 30 अप्रैल तय की है. जो कि काफी करीब है, इसलिए पेंडिंग काम को टालने की गलती न करें. अगर पोर्टल से काम न बने, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से मिलकर अपना डेटा सही करवा सकते हैं. एक बार डेटा क्लीन होते ही आपकी अटकी हुई किस्तें रिलीज कर दी जाएंगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 29 Apr 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Yojana Farming News
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