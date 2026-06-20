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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआज जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

आज जारी होगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 23rd Installment: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए आज बड़ा दिन है. आज 23वीं किस्त जारी होने जा रही है. घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 20 Jun 2026 11:05 AM (IST)
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PM Kisan Yojana 23rd Installment: देश में करोड़ों की संख्या में किसान रहते हैं. जिनमें बहुत से किसान आज भी खेती-किसानी के जरिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं. इन किसानों को भारत सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है. जिसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है जिसमें सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं.  पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ रहे देशभर के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है.

आज यानी 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त जारी होने जा रही है. पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी पात्र किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे.अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं. तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके खाते में यह पैसा पहुंचेगा या नहीं और आप घर बैठे अपना ताजा स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं.

ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना पेमेंट स्टेटस

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी 23वीं किस्त का स्टेटस क्या है. तो इसे चेक करना काफी आसान है. सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. वहां होम पेज पर आपको Farmers Corner का एक सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको Know Your Status के ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद खुले नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें.

अब जैसे ही आप Get OTP पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड आएगा. इस ओटीपी को दर्ज करते ही आपकी स्क्रीन पर आपकी किस्त से जुड़ी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी. यहां आप देख सकते हैं कि आपके खाते में पैसा भेजने की प्रोसेस शुरू हुई है या नहीं और पिछली किस्तों का क्या स्टेटस रहा है.

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लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें

इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए आपका नाम फाइनल बेनिफिशियरी लिस्ट में होना और ई-केवाईसी का पूरा होना जरूरी है. अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए पोर्टल के Farmers Corner में जाकर Beneficiary List पर क्लिक करें और वहां अपने राज्य, जिले, उप-जिले, ब्लॉक और गांव का सही चयन करके  Get Report बटन दबाएं. ऐसा करते ही आपके पूरे गांव की सूची आपके सामने खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं. 

ई-केवाईसी जरूर चेक करें

इसके साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपकी ई-केवाईसी या बैंक खाते से आधार लिंकिंग अधूरी है. तो आपकी किस्त अटक सकती है. इसे आप खुद पोर्टल पर e-KYC ऑप्शन के जरिए या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक की मदद से तुरंत पूरा करवा सकते हैं जिससे योजना की 23वीं किस्त आपके खाते में पहुंच सके.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana Kisan Yojana
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