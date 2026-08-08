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बारिश के बाद सख्त हो गई मिट्टी की ऊपरी परत? किसान करें ये काम

Soil compaction after rainfall: बारिश के बाद खेत की मिट्टी सख्त हो गई है तो किसान कुछ आसान तरीकों से इसे फिर से नरम कर सकते हैं और फसल की अच्छी बढ़त में मदद कर सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 08 Aug 2026 10:01 PM (IST)
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Soil crusting after rain: बारिश के बाद खेत की मिट्टी की ऊपरी परत कई बार सख्त हो जाती है. ऊपर से देखने पर मिट्टी सूखी और कड़ी नजर आती है. ऐसी मिट्टी में पौधों को बढ़ने में परेशानी हो सकती है. पानी भी आसानी से अंदर नहीं जा पाता. अगर आपके खेत की मिट्टी भी बारिश के बाद ऐसी हो गई है, तो कुछ आसान काम करके इसे ठीक किया जा सकता है.

मिट्टी सख्त क्यों हो जाती है?

बारिश के समय पानी की तेज धार मिट्टी के छोटे-छोटे कणों को एक जगह जमा कर देती है. बारिश रुकने के बाद जब यह मिट्टी सूखती है, तो ऊपर की परत कड़ी हो सकती है. खेत में ज्यादा पानी जमा होने से भी यह परेशानी हो सकती है. सख्त मिट्टी के कारण पौधों की जड़ों तक हवा और पानी ठीक से नहीं पहुंच पाता. इससे पौधों की बढ़त धीमी हो सकती है. बीज बोने के बाद उनके बाहर आने में भी दिक्कत हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 10 लीटर की बाल्टी में कौन-कौन सी सब्जियां उग सकती हैं? देखें गार्डनिंग टिप्स

मिट्टी को हल्का करें

अगर खेत की ऊपरी मिट्टी बहुत सख्त हो गई है, तो उसे हल्के हाथ से ढीला किया जा सकता है. इसके लिए खुरपी या दूसरे खेती के सामान का इस्तेमाल करें. मिट्टी को बहुत ज्यादा गहराई तक न खोदें. सिर्फ ऊपर की कड़ी परत को हल्का करें. इससे मिट्टी के अंदर हवा जाने की जगह बनेगी. पानी भी धीरे-धीरे जमीन के अंदर जा सकेगा. पौधों की जड़ों को भी बढ़ने में आसानी होगी.

खेत में पानी जमा न होने दें

बारिश के बाद खेत में कहीं पानी ज्यादा देर तक जमा है, तो उसे निकालने का इंतजाम करें. पानी ज्यादा समय तक खड़ा रहने से पौधों की जड़ें खराब हो सकती हैं. खेत में पानी निकलने के लिए छोटी नाली बनाई जा सकती है. ध्यान रखें कि पानी धीरे-धीरे खेत से बाहर निकले और मिट्टी पूरी तरह बह न जाए.

सूखी मिट्टी में ही काम करें

मिट्टी को ढीला करने का काम तब करें, जब खेत की मिट्टी बहुत गीली न हो. बहुत गीली मिट्टी पर चलने या काम करने से वह और दब सकती है. इससे मिट्टी की ऊपरी परत फिर से सख्त हो सकती है. इसलिए बारिश रुकने के बाद मिट्टी को थोड़ा सूखने दें. इसके बाद ही ऊपर की परत को हल्का करें.

आगे से रखें इन बातों का ध्यान

खेत में बारिश का पानी जमा न होने दें. समय-समय पर मिट्टी को हल्का करते रहें. खेत में पौधों और फसल के बचे हिस्सों को मिट्टी के ऊपर रहने देने से भी मिट्टी को फायदा मिल सकता है. अगर हर बारिश के बाद मिट्टी सख्त हो जाती है, तो किसान अपने आसपास के कृषि जानकार से मिट्टी की जांच और सही तरीके के बारे में सलाह ले सकते हैं.

इस तरह कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर बारिश के बाद सख्त हुई मिट्टी को फिर से नरम किया जा सकता है. इससे पौधों को पानी और हवा मिलने में आसानी होती है और फसल की बढ़त भी अच्छी रह सकती है.

यह भी पढ़ें: हर साल एक ही फसल... इससे मिट्टी को कितना नुकसान?

Published at : 08 Aug 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Soil Crusting How To Fix Hard Soil Surface
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