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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस दिन खाते में आ सकते हैं किसान योजना की 23वीं किस्त के पैसे, जान लीजिए क्या है लेटेस्ट अपडेट?

इस दिन खाते में आ सकते हैं किसान योजना की 23वीं किस्त के पैसे, जान लीजिए क्या है लेटेस्ट अपडेट?

PM Kisan Yojana 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का पैसा इस महीने आने की उम्मीद है. किसान भाई ध्यान रखें कि किस्त बिना रुके सीधे खाते में पहुंचे इसके लिए ये काम पूरे कर लें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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PM Kisan Yojana 23rd Installment Update: देशभर के करोड़ों किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं. उनके लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है. पिछली 22वीं किस्त का पैसा 13 मार्च 2026 को ट्रांसफर किए जाने के बाद से ही सभी लोग अब बड़ी बेसब्री से अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि आपके बैंक खाते में अगली बार 2-2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता कब क्रेडिट होगी. 

तो आपको बता दें कि इसकी चर्चा अब काफी तेज हो चुकी है. हर चार महीने के अंतराल पर आने वाली इस सरकारी मदद को लेकर क्या नई अपडेट है और यह पैसा आपके खाते में बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंचेगा इसकी पूरी जानकारी सामने आ चुकी है. जान लीजिए फिलहाल किस्त को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट.

जून-जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त

पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक सरकार किसानों को साल भर में कुल 6 हजार रुपये की मदद देती है. जो तीन अलग-अलग किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है.  22वीं किस्त मार्च के महीने में जारी की जा चुकी है. इसलिए चार महीने के तय साइकिल के हिसाब से 23वीं किस्त का पैसा जून और जुलाई 2026 के बीच जारी होने की पूरी उम्मीद है. हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से किसी एक तारीख का ऑफिशियल एलान नहीं किया गया है.

लेकिन जून का महीना शुरू होते ही कृषि मंत्रालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. आमतौर पर किस्त जारी होने से एक या दो हफ्ते पहले आधिकारिक पोर्टल पर फाइनल डेट की घोषणा कर दी जाती है. इसलिए किसान भाई उम्मीद लगा सकते हैं कि मानसून की शुरुआत के साथ ही उनके खातों में भी खुशियों की यह किस्त आ जाएगी.

यह भी पढ़ें: पिता की मौत के बाद कैसे बच्चों के नाम ट्रांसफर होती है जमीन, किन कागजों की पड़ती है जरूरत

तुरंत निपटा लें ये तीन जरूरी काम

अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही सरकार वहां से बटन दबाए वैसे ही 2,000 रुपये सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएं तो आपको कुछ बेहद जरूरी कागजी काम समय रहते पूरे कर लेने चाहिए. सबसे पहली और जरूरी शर्त यह है कि आपका ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए.

इसके बिना किस्त रोक दी जाएगी. आप इसे पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए खुद भी कर सकते हैं. इसके अलावा आपका बैंक खाता आधार से लिंक होने के साथ-साथ एनपीसीआई से सीडेड होना जरूरी है जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कोई दिक्कत न आए.

तो साथ ही जिन 14 राज्यों में नई व्यवस्था के तहत फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है. वहां के किसान अपना डिजिटल आईडी रिकॉर्ड भी अपडेट करवा लें. आप ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नो योर स्टेटस वाले विकल्प में जाकर अपनी पूरी डिटेल और पिछली किस्तों का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: आज ही मार्केट से ले आएं गधे, फार्म हाउस पर शुरू करें डेयरी फार्म, 5 से 7 हजार रुपये लीटर है कीमत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Jun 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana Kisan Yojana
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