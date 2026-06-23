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Patharchatta Farming: फार्म हाउस में कैसे करें पत्थरचट्टा की खेती? इस पौधे से बन सकते हैं लखपति
Patharchatta Farming: पत्थरचट्टा एक लोकप्रिय औषधीय पौधा है जिसकी मांग आयुर्वेद, हर्बल उत्पादों और नर्सरी व्यवसाय में लगातार बढ़ रही है. इसकी खेती कम लागत और कम देखभाल में की जा सकती है.
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