Rice Water For Plants: घर के गार्डन या गमलों में लगे पौधों की ग्रोथ अचानक रुक जाना एक आम समस्या है. इसके लिए लोग बाजार से महंगे-महंगे फर्टिलाइजर खरीदकर लाते हैं जो कई बार पौधों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में ही एक ऐसा जादुई टॉनिक मौजूद है जो पौधों को नई जिंदगी दे सकता है?

हम बात कर रहे हैं चावल के पानी की जिसे हम अक्सर बेकार समझकर सिंक में बहा देते हैं. चावल उबालने के बाद बचने वाला पानी पौधों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है. इसमें कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. हालांकि इसका इस्तेमाल करने का एक सही तरीका है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

चावल का पानी पौधों के लिए फायदेमंद

चावल के पानी में स्टार्च, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों की ग्रोथ और उनमें ज्यादा फूल-फल लाने के लिए जरूरी होते हैं. जब आप यह पानी मिट्टी में डालते हैं तो यह वहां मौजूद गुड बैक्टीरिया और फंगी को एक्टिव कर देता है.

इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और पौधों की जड़ें पोषक तत्वों को ज्यादा बेहतर तरीके से सोख पाती हैं. रुकी हुई ग्रोथ वाले पौधों में अगर इसका नियमित इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ही दिनों में नई पत्तियां और कलियां निकलने लगती हैं. यह पूरी तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीका है जिससे आपके पौधों को बिना किसी केमिकल साइड इफेक्ट के अच्छा पोषण मिल जाता है.

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इस्तेमाल करने का सही तरीका

चावल के पानी का फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे. चावल धोने के बाद निकले ठंडे पानी को आप सीधे पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं. लेकिन अगर आप उबले हुए चावल का पानी यानी माड़ यूज कर रहे हैं. तो उसे पहले पूरी तरह ठंडा होने दें और उसमें साधारण पानी मिलाकर पतला कर लें. सबसे जरूरी बात यह है कि इसका इस्तेमाल रोजाना बिल्कुल नहीं करना है. हफ्ते या दस दिन में एक बार इसे पौधों में डालना काफी होता है.

इन सावधानियों का ध्यान रखें

बहुत ज्यादा स्टार्च वाला गाढ़ा पानी रोज डालने से मिट्टी पर एक परत जम सकती है जिससे जड़ों को हवा नहीं मिल पाएगी और फंगस लगने का डर रहेगा. इस एक जरूरी बात का ध्यान रखकर आप अपने गार्डन को हमेशा हरा-भरा रख सकते हैं.

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