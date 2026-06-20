Napier Grass Scheme: अगर आपके पास भी कोई ऐसी जमीन या खेत खाली पड़ा है जहां पानी की थोड़ी कमी है या फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होती. तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सरकार आपके उस खाली खेत से मोटी कमाई कराने के लिए एक बेहतरीन स्कीम लेकर आई है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के किसानों को पशुपालन विभाग की तरफ से नेपियर घास की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए सरकार किसानों को पूरी तरह मुफ्त में 6 हजार नेपियर घास की जड़ें दे रही है. सिर्फ इतना ही नहीं इस घास को लगाने और खेत तैयार करने के खर्च के रूप में किसानों के बैंक खाते में 4 हजार रुपये की नगद वित्तीय सहायता भी सीधे भेजी जा रही है. यानी जीरो लागत में खाली पड़ी जमीन से बंपर प्रॉफिट कमाने का यह एक बेहद शानदार मौका है.

पशुओं के लिए अमृत है यह नेपियर घास

नेपियर घास को दुधारू पशुओं के लिए बेहद पौष्टिक और एक तरह से अमृत माना जाता है. पारंपरिक चारे के मुकाबले इस घास को खाने से गाय और भैंसों की दूध देने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है. जिससे डेयरी फार्मिंग करने वाले किसानों का मुनाफा सीधे दोगुना हो जाता है. इस घास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ही कम पानी और कम देखरेख की जरूरत होती है.

4 से 5 साल तक बंपर पैदावार

एक बार अपने खाली खेत में इसे लगाने के बाद यह लगातार 4 से 5 साल तक बंपर पैदावार देती रहती है. इसे आप साल में 5 से 6 बार आसानी से काट सकते हैं. चित्रकूट के पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर आसानी से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

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बचेगा चारे का भारी-भरकम खर्च

ग्रामीण इलाकों में आजकल पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे साल हरे चारे का इंतजाम करना है जिसमें अच्छा-खासा पैसा खर्च हो जाता है. सरकार की इस मुफ्त रूट और कैश असिस्टेंस वाली योजना से किसानों का चारे पर होने वाला यह भारी-भरकम खर्च पूरी तरह से बच जाएगा. नेपियर घास में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है. जो पशुओं के स्वास्थ्य को एकदम दुरुस्त रखता है.

बढ़ेगी दूध की बंपर सप्लाई

जब पशु स्वस्थ रहेंगे और दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत हो जाएगी. इस योजना का मकसद भी यही है कि किसान अपनी खाली पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करके चारे के संकट से पूरी तरह मुक्ति पा सकें. तो देर किस बात की आज ही इस सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं.

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