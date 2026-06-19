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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबाजार आते ही लग जाती है बोड़ा खरीदने वालों की होड़, बस्तर के इस व्हाइट गोल्ड का रेट सुन चौक जाएंगे आप

बाजार आते ही लग जाती है बोड़ा खरीदने वालों की होड़, बस्तर के इस व्हाइट गोल्ड का रेट सुन चौक जाएंगे आप

Boda Cultivation In Bastar: मानसून आते ही बस्तर के बाजारों में एक ऐसी अनोखी चीज की एंट्री होती है. जिसे खरीदने के लिए लोगों में होड़ मच जाती है. इसका रेट आसमान छूता है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Jun 2026 05:24 PM (IST)
Boda Cultivation In Bastar: मानसून आते ही बस्तर के बाजारों में एक ऐसी अनोखी चीज की एंट्री होती है. जिसे खरीदने के लिए लोगों में होड़ मच जाती है. इसका रेट आसमान छूता है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए.

बोड़ा की खेती

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यहां जिस सब्जी की बात की जा रही है वह कोई आम सब्जी नहीं है. बल्कि बस्तर की संस्कृति और स्वाद से जुड़ी एक बेहद अनमोल सौगात है. साल के पेड़ों के नीचे प्राकृतिक रूप से उगने वाले इस बोड़ा की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जैसे ही यह लोकल मार्केट में पहुंचता है कुछ ही घंटों के भीतर सारा स्टॉक हाथों-हाथ बिक जाता है.
यहां जिस सब्जी की बात की जा रही है वह कोई आम सब्जी नहीं है. बल्कि बस्तर की संस्कृति और स्वाद से जुड़ी एक बेहद अनमोल सौगात है. साल के पेड़ों के नीचे प्राकृतिक रूप से उगने वाले इस बोड़ा की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जैसे ही यह लोकल मार्केट में पहुंचता है कुछ ही घंटों के भीतर सारा स्टॉक हाथों-हाथ बिक जाता है.
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अगर बात इसकी कीमत की करें तो सीजन की शुरुआत में इसका रेट सुनकर अच्छे-अच्छे लोगों के होश उड़ जाते हैं. शुरुआती दिनों में यह अनोखा बोड़ा 2000 रुपये प्रति किलो तक के ऊंचे दामों पर बिकता है. इतनी महंगी कीमत होने के बावजूद लोग इसे चाव से खरीदते हैं क्योंकि इसका स्वाद एकदम लाजवाब होता है.
अगर बात इसकी कीमत की करें तो सीजन की शुरुआत में इसका रेट सुनकर अच्छे-अच्छे लोगों के होश उड़ जाते हैं. शुरुआती दिनों में यह अनोखा बोड़ा 2000 रुपये प्रति किलो तक के ऊंचे दामों पर बिकता है. इतनी महंगी कीमत होने के बावजूद लोग इसे चाव से खरीदते हैं क्योंकि इसका स्वाद एकदम लाजवाब होता है.
Published at : 19 Jun 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Bastar Boda Farming News

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