बाजार आते ही लग जाती है बोड़ा खरीदने वालों की होड़, बस्तर के इस व्हाइट गोल्ड का रेट सुन चौक जाएंगे आप

यहां जिस सब्जी की बात की जा रही है वह कोई आम सब्जी नहीं है. बल्कि बस्तर की संस्कृति और स्वाद से जुड़ी एक बेहद अनमोल सौगात है. साल के पेड़ों के नीचे प्राकृतिक रूप से उगने वाले इस बोड़ा की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जैसे ही यह लोकल मार्केट में पहुंचता है कुछ ही घंटों के भीतर सारा स्टॉक हाथों-हाथ बिक जाता है.