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बाजार आते ही लग जाती है बोड़ा खरीदने वालों की होड़, बस्तर के इस व्हाइट गोल्ड का रेट सुन चौक जाएंगे आप
Boda Cultivation In Bastar: मानसून आते ही बस्तर के बाजारों में एक ऐसी अनोखी चीज की एंट्री होती है. जिसे खरीदने के लिए लोगों में होड़ मच जाती है. इसका रेट आसमान छूता है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए.
बोड़ा की खेती
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Published at : 19 Jun 2026 05:21 PM (IST)
Tags :Agriculture Bastar Boda Farming News
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