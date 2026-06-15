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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMoney Plant Tips: महीनों से रुकी है मनी प्लांट की ग्रोथ, इसे तेजी से घना और खूबसूरत बनाने के लिए करें ये 5 काम

Money Plant Tips: महीनों से रुकी है मनी प्लांट की ग्रोथ, इसे तेजी से घना और खूबसूरत बनाने के लिए करें ये 5 काम

Money Plant Watering Tips: यह लगभग हर घर और ऑफिस में देखने को मिल जाता है. हालांकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका मनी प्लांट सूखता तो नहीं, लेकिन महीनों तक उसकी ग्रोथ नहीं होती.

By : सोनम | Updated at : 15 Jun 2026 10:34 AM (IST)
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How To Make Your Money Plant Grow Faster: मनी प्लांट उन पौधों में शामिल है जिन्हें घर में लगाना और संभालना बेहद आसान माना जाता है. यही वजह है कि यह लगभग हर घर और ऑफिस में देखने को मिल जाता है. हालांकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका मनी प्लांट सूखता तो नहीं, लेकिन महीनों तक उसकी ग्रोथ नहीं होती. न नई बेलें निकलती हैं और न ही पत्तियों का आकार बढ़ता है. बागवानी एक्सपर्ट के अनुसार, मनी प्लांट स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ने वाला पौधा है. सही देखभाल और अनुकूल वातावरण मिलने पर इसकी बेलें काफी लंबी हो सकती हैं. अगर आपका मनी प्लांट भी बढ़ना बंद कर चुका है, तो ये 5 आसान उपाय उसकी ग्रोथ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

पर्याप्त रोशनी देना है सबसे जरूरी

मनी प्लांट कम रोशनी में जीवित तो रह सकता है, लेकिन तेजी से बढ़ नहीं पाता. कम प्रकाश मिलने पर इसकी पत्तियां छोटी रह जाती हैं और बेलों के बीच दूरी बढ़ने लगती है. बेहतर ग्रोथ के लिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उसे तेज लेकिन अप्रत्यक्ष धूप मिल सके. सुबह की हल्की धूप या खिड़की के पास आने वाली प्राकृतिक रोशनी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है.

जरूरत के अनुसार ही करें पानी

अक्सर लोग मनी प्लांट को जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं, जिससे जड़ें कमजोर होने लगती हैं. पौधे को पानी देने से पहले मिट्टी की ऊपरी परत को छूकर जरूर जांच लें. अगर मिट्टी सूखी महसूस हो रही है, तभी पानी दें. लगातार गीली मिट्टी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और पौधे की ग्रोथ धीमी कर सकती है.

बढ़ते मौसम में दें पोषण

जिस तरह इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है, उसी तरह पौधों को भी अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है. वसंत और गर्मियों के दौरान हर चार से छह सप्ताह में हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर देने से मनी प्लांट की ग्रोथ तेज हो सकती है. हालांकि खाद की मात्रा संतुलित रखें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है.

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सहारा देकर ऊपर की ओर बढ़ाएं

मनी प्लांट प्राकृतिक रूप से चढ़ने वाला पौधा है. जब इसे मॉस पोल या किसी अन्य सहारे के साथ ऊपर की ओर बढ़ने का मौका मिलता है, तो इसकी पत्तियां बड़ी और ज्यादा स्वस्थ बनती हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में बढ़ने वाला मनी प्लांट अधिक ऊर्जा नई पत्तियां और मजबूत बेलें विकसित करने में लगाता है.

समय-समय पर करें छंटाई

कई लोगों को लगता है कि पौधे की कटाई करने से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, जबकि सही तरीके से की गई छंटाई इसके विपरीत असर दिखाती है. पुरानी और जरूरत से ज्यादा लंबी बेलों को काटने से नए ग्रोथ पॉइंट विकसित होते हैं. इससे पौधा ज्यादा घना, हरा-भरा और आकर्षक दिखाई देता है. कटिंग्स को दोबारा उसी गमले में लगाकर पौधे को और भी भरापूरा बनाया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Money Plant Money Plant Care Money Plant Growth
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