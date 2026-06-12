हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती

Fridge Storage Tips : फ्रिज में रखी ये चीजें होती हैं सबसे पहले खराब, ज्यादातर लोग करते हैं यहीं गलती

Fridge Storage Tips : कुछ फूड प्रोडक्ट्स को कभी भी फ्रिज में रखना चाहिए. अगर आप भी हर सब्जी, फल और खाने का सामान बिना सोचे-समझे फ्रिज में रख देते हैं तो यह बड़ा नुकसान कर सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Fridge Storage Tips : अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि बाजार से सामान लाते ही उसे सीधे फ्रिज में रख देते हैं. उन्हें लगता है कि ठंडी जगह पर रखने से हर चीज ज्यादा समय तक फ्रेश बनी रहती है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई ऐसी खाने-पीने की चीजें हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से उनका टेस्ट और क्वालिटी खराब होने लगती है.

यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कुछ फूड प्रोडक्ट्स को कभी भी फ्रिज में रखने की सलाह नहीं देते हैं. अगर आप भी हर सब्जी, फल और खाने का सामान बिना सोचे-समझे फ्रिज में रख देते हैं, तो यह आदत बदलना जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि फ्रिज में रखी कौन सी चीजें सबसे पहले खराब होती हैं. 

फ्रिज में रखी कौन सी चीजें सबसे पहले खराब होती हैं?

1. टमाटर - बहुत से लोग टमाटर को फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ठंडा तापमान इसके नेचुरल टेस्ट को कम कर देता है. इतना ही नहीं, टमाटर का गूदा दानेदार और मुलायम होने लगता है, अगर टमाटर कच्चे या सामान्य रूप से पके हुए हैं, तो इन्हें कमरे के तापमान पर रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है. 

2. आलू - आलू को फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदलने लगता है. इससे न सिर्फ उसका टेस्ट बदल जाता है, बल्कि पकाने पर उसका टेक्सचर भी प्रभावित होता है. आलू को हमेशा ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर स्टोर करना चाहिए. 

3. प्याज - प्याज को फ्रिज में रखने से उसमें नमी बढ़ जाती है. इससे वह नरम पड़ सकती है और फफूंदी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. प्याज को टोकरी या ऐसी जगह रखें जहां हवा का अच्छा फ्लो हो. 

4. लहसुन - लहसुन लंबे समय तक बाहर सूखी जगह पर सुरक्षित रह सकता है. फ्रिज में रखने से इसमें अंकुर निकल सकते हैं और इसकी क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. इसलिए लहसुन को ठंडी और सूखी जगह पर ही रखें. 

5. केला - केला कमरे के तापमान पर सबसे अच्छी तरह पकता है. फ्रिज में रखने से उसका छिलका काला पड़ सकता है और पकने की नेचुरल प्रक्रिया धीमी हो जाती है. हालांकि, पूरी तरह पकने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है. 

6. ब्रेड - लोग अक्सर ब्रेड को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इससे ब्रेड जल्दी सूखकर बासी हो सकती है. अगर 1 - 2 दिन में इस्तेमाल करनी है तो एयरटाइट डिब्बे में रखें. ज्यादा दिनों तक स्टोर करना हो तो फ्रीजर बेहतर ऑप्शन हो सकता है. 

7. शहद - शहद नेचुरल रूप से लंबे समय तक खराब नहीं होता है. फ्रिज में रखने से यह जमने लगता है और क्रिस्टल बनने लगते हैं, जिससे इसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है. इसे सामान्य तापमान पर बंद डिब्बे में रखें. 

यह भी पढ़ें - Toothbrush Cleaning Tips : आपने अपना टूथब्रश कब से नहीं बदला? जानें कितने दिन में हो जाता है खराब?

8. कॉफी - कॉफी आसपास की नमी और गंध को आसानी से सोख लेती है. फ्रिज में रखने से इसका असली टेस्ट और खुशबू प्रभावित हो सकती है. कॉफी को एयरटाइट कंटेनर में ठंडी और सूखी जगह पर रखें. 

9. एवोकाडो - अगर एवोकाडो कच्चा है तो उसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. ठंड के कारण उसके पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और सही टेक्सचर नहीं बन पाता है. इसे किचन काउंटर पर रखना बेहतर माना जाता है. 

गर्मियों में इन बातों का रखें ध्यान

1. आलू, प्याज और लहसुन को घर की सबसे ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें. 

2. टमाटर को 2-3 दिन में इस्तेमाल करना हो तो बाहर रखें, लेकिन ज्यादा पक जाने पर कुछ समय के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है. 

3. केले को धूप से दूर रखें. पूरी तरह पकने के बाद जरूरत पड़ने पर फ्रिज में रख सकते हैं. 

4. ब्रेड को ज्यादा गर्म और नमी वाली जगह से बचाएं. 

5. शहद और कॉफी को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें. 

यह भी पढ़ें - Milk Storage Tips: गर्मी में जल्दी फट जाता है दूध? ये तरीका अपनाएंगे तो टिकेगा ज्यादा लंबा

Published at : 12 Jun 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Home Tips Health LIfestyle Fridge Storage Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Musty Smell In Clothes: बरसात में कपड़ों से आने लगती है सीलन की बदबू, जान लें इसे दूर करने का तरीका?
बरसात में कपड़ों से आने लगती है सीलन की बदबू, जान लें इसे दूर करने का तरीका?
Home Tips
Milk Storage Tips: गर्मी में जल्दी फट जाता है दूध? ये तरीका अपनाएंगे तो टिकेगा ज्यादा लंबा
गर्मी में जल्दी फट जाता है दूध? ये तरीका अपनाएंगे तो टिकेगा ज्यादा लंबा
Home Tips
Kitchen Window Cleaning: महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा
महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा
Home Tips
Home Remedies For Ants: सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
कब पूरी तरह खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट, जहाजों के निकलने पर नहीं होगी रोकटोक, ट्रंप ने बता दी तारीख
बिहार
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
स्पोर्ट्स
ICC Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
महिला टी20 विश्व कप में अब तक अधूरा रहा सपना, क्या 2026 में खत्म होगा टीम इंडिया का इंतजार?
बॉलीवुड
Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
नौकरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बस ड्राइवर के 4599 पदों पर भर्ती; मिलेगी तगड़ी सैलरी
ऑटो
इस इलेक्ट्रिक कार ने सिंगल चार्ज में 800 KM से ज्यादा का सफर किया तय, अब खूब हो रही चर्चा
इस इलेक्ट्रिक कार ने सिंगल चार्ज में 800 KM से ज्यादा का सफर किया तय, अब खूब हो रही चर्चा
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget