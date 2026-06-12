Fridge Storage Tips : अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि बाजार से सामान लाते ही उसे सीधे फ्रिज में रख देते हैं. उन्हें लगता है कि ठंडी जगह पर रखने से हर चीज ज्यादा समय तक फ्रेश बनी रहती है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई ऐसी खाने-पीने की चीजें हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से उनका टेस्ट और क्वालिटी खराब होने लगती है.

यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कुछ फूड प्रोडक्ट्स को कभी भी फ्रिज में रखने की सलाह नहीं देते हैं. अगर आप भी हर सब्जी, फल और खाने का सामान बिना सोचे-समझे फ्रिज में रख देते हैं, तो यह आदत बदलना जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि फ्रिज में रखी कौन सी चीजें सबसे पहले खराब होती हैं.

फ्रिज में रखी कौन सी चीजें सबसे पहले खराब होती हैं?

1. टमाटर - बहुत से लोग टमाटर को फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ठंडा तापमान इसके नेचुरल टेस्ट को कम कर देता है. इतना ही नहीं, टमाटर का गूदा दानेदार और मुलायम होने लगता है, अगर टमाटर कच्चे या सामान्य रूप से पके हुए हैं, तो इन्हें कमरे के तापमान पर रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है.

2. आलू - आलू को फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदलने लगता है. इससे न सिर्फ उसका टेस्ट बदल जाता है, बल्कि पकाने पर उसका टेक्सचर भी प्रभावित होता है. आलू को हमेशा ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर स्टोर करना चाहिए.

3. प्याज - प्याज को फ्रिज में रखने से उसमें नमी बढ़ जाती है. इससे वह नरम पड़ सकती है और फफूंदी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. प्याज को टोकरी या ऐसी जगह रखें जहां हवा का अच्छा फ्लो हो.

4. लहसुन - लहसुन लंबे समय तक बाहर सूखी जगह पर सुरक्षित रह सकता है. फ्रिज में रखने से इसमें अंकुर निकल सकते हैं और इसकी क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. इसलिए लहसुन को ठंडी और सूखी जगह पर ही रखें.

5. केला - केला कमरे के तापमान पर सबसे अच्छी तरह पकता है. फ्रिज में रखने से उसका छिलका काला पड़ सकता है और पकने की नेचुरल प्रक्रिया धीमी हो जाती है. हालांकि, पूरी तरह पकने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है.

6. ब्रेड - लोग अक्सर ब्रेड को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इससे ब्रेड जल्दी सूखकर बासी हो सकती है. अगर 1 - 2 दिन में इस्तेमाल करनी है तो एयरटाइट डिब्बे में रखें. ज्यादा दिनों तक स्टोर करना हो तो फ्रीजर बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

7. शहद - शहद नेचुरल रूप से लंबे समय तक खराब नहीं होता है. फ्रिज में रखने से यह जमने लगता है और क्रिस्टल बनने लगते हैं, जिससे इसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है. इसे सामान्य तापमान पर बंद डिब्बे में रखें.

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8. कॉफी - कॉफी आसपास की नमी और गंध को आसानी से सोख लेती है. फ्रिज में रखने से इसका असली टेस्ट और खुशबू प्रभावित हो सकती है. कॉफी को एयरटाइट कंटेनर में ठंडी और सूखी जगह पर रखें.

9. एवोकाडो - अगर एवोकाडो कच्चा है तो उसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. ठंड के कारण उसके पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और सही टेक्सचर नहीं बन पाता है. इसे किचन काउंटर पर रखना बेहतर माना जाता है.

गर्मियों में इन बातों का रखें ध्यान

1. आलू, प्याज और लहसुन को घर की सबसे ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें.

2. टमाटर को 2-3 दिन में इस्तेमाल करना हो तो बाहर रखें, लेकिन ज्यादा पक जाने पर कुछ समय के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है.

3. केले को धूप से दूर रखें. पूरी तरह पकने के बाद जरूरत पड़ने पर फ्रिज में रख सकते हैं.

4. ब्रेड को ज्यादा गर्म और नमी वाली जगह से बचाएं.

5. शहद और कॉफी को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें.

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