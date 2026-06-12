सफेद शर्ट पर लग गया है दूसरे कपड़े का रंग, मिनटों में ऐसे हो जाएगा साफ

Washing White Clothes Tips : कपड़े धोते समय कई बार जल्दबाजी में हम सभी कपड़ों को एक साथ वॉशिंग मशीन या बाल्टी में डाल देते हैं और इसके कारण कई बार किसी दूसरे कलर वाले कपड़े का रंग सफेद कपड़ों पर चढ़ जाता है. खासकर सफेद शर्ट, कुर्ता या टी-शर्ट पर लगा दाग बहुत जल्दी दिखता है और पूरा लुक खराब कर देता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे दाग हमेशा के लिए नहीं रहते हैं.

अगर सही तरीके को सही समय पर अपनाया जाए तो सफेद कपड़ों पर लगा रंग आसानी से हटाया जा सकता है, इसके लिए न तो महंगे केमिकल की जरूरत है और न ही कपड़े खराब होने का डर रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सफेद शर्ट पर लगे दूसरे कपड़े के रंग को कैसे साफ करें और ऐसी गलती से कैसे बचें.

रंग लगते ही तुरंत क्या करें?

अगर कपड़े धोते समय सफेद शर्ट या किसी हल्के रंग के कपड़े पर दूसरे कपड़े का रंग चढ़ गया है, तो सबसे पहले उसे बाकी कपड़ों से अलग कर लें. ऐसे कपड़े को कभी भी गर्म पानी से न धोएं, क्योंकि गर्म पानी दाग को कपड़े में और गहराई तक जमा सकता है. इसकी जगह ठंडे पानी से हल्के हाथों से धोएं जिससे जितना रंग निकले, उतना बाहर निकल जाए. साथ ही दाग वाली जगह को जोर-जोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे कपड़े का कपड़ा और फाइबर खराब हो सकता है.

सफेद शर्ट पर लगे दूसरे कपड़े के रंग को कैसे साफ करें?

1. सिरका और नमक का आसान उपाय - अगर सफेद कपड़ों पर किसी दूसरे कपड़े का रंग लग गया है, तो सफेद सिरका और नमक का नुस्खा काफी अच्छा माना जाता है. इसके लिए एक बाल्टी ठंडे पानी में 2 से 3 चम्मच सफेद सिरका और 1 से 2 चम्मच नमक मिलाएं. अब दाग लगे कपड़े को इस पानी में आधे घंटे से एक घंटे तक भिगोकर रखें. इसके बाद कपड़े को हल्के हाथों से दबाएं और सामान्य डिटर्जेंट से धो लें. यह तरीका हल्के और नए दागों को हटाने में अच्छी तरह काम करता है.

2. बेकिंग सोडा और सिरका का इस्तेमाल - अगर कपड़े पर लगा रंग थोड़ा गहरा है, तो बेकिंग सोडा और सिरका मदद कर सकते हैं. इसे यूज करने के लिए सबसे पहले दाग वाली जगह को हल्का गीला कर लें फिर उस पर बेकिंग सोडा छिड़कें और ऊपर से थोड़ा सा सिरका डाल दें. इससे झाग बनने लगेगा. इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें. बाद में हाथों से दाग वाली जगह साफ करें और ठंडे पानी से धो लें. इससे जिद्दी दाग भी हल्के पड़ने लगते हैं.

3. नींबू और नमक का घरेलू नुस्खा - नींबू में मौजूद नेचुरल गुण दाग को हल्का करने में मदद करते हैं. इसके लिए दाग वाली जगह पर नींबू का रस लगाएं और ऊपर से थोड़ा नमक छिड़क दें. अब कपड़े को 30 से 45 मिनट तक हल्की धूप में रख दें. बाद में ठंडे पानी से धो लें. अगर दाग पुराना हो और एक बार में साफ न हो, तो इस प्रक्रिया को दोबारा भी किया जा सकता है.

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4. दूध से भी हट सकता है दाग - बहुत कम लोग जानते हैं कि दूध का यूज भी कपड़ों से रंग के दाग हटाने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए दाग लगे हिस्से को 1 से 2 घंटे तक दूध में भिगोकर रखें. इसके बाद हल्के डिटर्जेंट से कपड़ा धो लें. अगर जरूरत महसूस हो, तो थोड़ी मात्रा में नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह उपाय खासतौर पर हल्के दागों पर अच्छा असर दिखाता है.

5. बाजार में मिलने वाले स्टेन रिमूवर - अगर घरेलू उपायों से दाग पूरी तरह साफ नहीं होता है, तो बाजार में मिलने वाले स्टेन रिमूवर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोडक्ट को पानी में मिलाएं और कपड़े को कुछ समय तक उसमें भिगोकर रखें. इसके बाद कपड़े को अच्छी तरह धो लें. यह तरीका पुराने और गहरे दाग हटाने में ज्यादा असरदार माना जाता है.

ऐसी गलती से कैसे बचें?

1. दाग लगे कपड़े को जोर-जोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे कपड़े का कपड़ा खराब हो सकता है.

2. गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे दाग और पक्का हो सकता है.

3. नए रंगीन कपड़ों को अलग से धोएं, सफेद और रंगीन कपड़ों को कभी साथ न धोएं.

4. ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और कपड़ों को उल्टा करके धोएं.

5. कलर कैचिंग शीट का यूज करें.

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