Miyazaki Mango: मियाजाकी आम की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, दुनिया में बिकता है सबसे महंगा
Miyazaki Mango: मियाजाकी मूल रूप से जापान के मियाजाकी शहर में उगाया जाता है, जहां की गर्म और धूप वाली जलवायु उसके लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है. यही वजह है कि इसका नाम भी इसी शहर के नाम पर रखा गया है.
Miyazaki Mango: गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में आम की अलग-अलग किस्में नजर आने लगती है, लेकिन इन दिनों जिस आम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह मियाजाकी आम है. अपने खास रंग, अच्छे स्वाद और कीमत के कारण यह आम दुनियाभर में अलग पहचान बन चुका है. शुरुआत में इसकी कीमत लाखों रुपये प्रति किलो तक बताई गई है. हालांकि, अब इसकी खेती भारत में भी बढ़ने के साथ-साथ कीमतों में कुछ गिरावट आई है. इसके बावजूद यह अभी दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मियाजाकी आम की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं.
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क्या है मियाजाकी आम की खासियत?
मियाजाकी मूल रूप से जापान के मियाजाकी शहर में उगाया जाता है, जहां की गर्म और धूप वाली जलवायु उसके लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है. यही वजह है कि इसका नाम भी इसी शहर के नाम पर रखा गया है. पकने के बाद इसका रंग लाल, नारंगी और बैंगनी तक हो जाता है, जो इसे बाकी आमों से अलग बनाता है. इसकी मिठास भी नॉर्मल आमों से ज्यादा होती है और इसमें शुगर की मात्रा 15 प्रतिशत से ज्यादा पाई जाती है. इस आम को एग ऑफ सन भी कहा जाता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलिक एसिड और दूसरे पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे सेहत के लिए और भी खास बनाते हैं. खास बात यह है कि यह आम जल्दी खराब नहीं होता और कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है.
भारत में भी शुरू हो चुकी है मियाजाकी आम की खेती
मियाजाकी आम पहले केवल जापान तक सीमित था, लेकिन अब भारत में भी इसकी खेती के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं. बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों ने इसे उगाना शुरू कर दिया है. पटना के कई किसान इसकी खेती कर रहे हैं. वहीं जैसे-जैसे इसकी खेती बड़ी है, वैसे-वैसे इसकी कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है. झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ किसानों भी इस आम के सफल खेती कर रहे हैं. हालांकि इसकी ऊंची कीमत के कारण कई जगह इसकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए जाते हैं.
कैसे करें मियाजाकी आम की खेती?
मियाजाकी आम की खेती करने के लिए तापमान 30 से 38 डिग्री के बीच होना चाहिए. वहीं इसकी खेती के लिए 400 से 800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं. इसके अलावा इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी सही रहती है. वहीं मियाजाकी आम की खेती के लिए जापान से इंपोर्टेड ग्राफ्टेड मियाजाकी पौधे सही माने जाते हैं. मियाजाकी आम लगाते समय कोशिश करें कि इस आम के लिए आप एक एक मीटर के गड्ढे खोदे और उसमें गोबर की खाद मिलाएं. वहीं इस आम को लगाने के बाद इसकी हर एक दो एक से दो साल में छंटाई करें. मियाजाकी आम के पौधे 3 से 5 साल में फल देना शुरू कर देते हैं.
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Source: IOCL