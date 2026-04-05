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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिचन गार्डन से बनाएं सेहतमंद लाइफ, जानें गमलों में सब्जियां उगाने का सबसे आसान तरीका

किचन गार्डन से बनाएं सेहतमंद लाइफ, जानें गमलों में सब्जियां उगाने का सबसे आसान तरीका

Kitchen Gardening Tips: घर की बालकनी या छत पर किचन गार्डन बनाकार आप छोटे गमलों और ग्रो-बैग्स में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं. जिससे ताजी, केमिकल-फ्री सब्जियों खाने को मिल सकती हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 Apr 2026 08:29 AM (IST)
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Kitchen Gardening Tips: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ और मार्केट में मिलने वाली मिलावटी सब्जियों के बीच 'किचन गार्डन' किसी वरदान से कम नहीं है. अपने घर की छत या बालकनी में छोटे-छोटे गमलों में सब्जियां उगाना न सिर्फ एक शानदार हॉबी है. बल्कि यह आपकी सेहत के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी है. सोचिए जब आप सुबह उठकर अपनी ही मेहनत से उगाई गई ताजी और ऑर्गनिक मिर्च, धनिया या टमाटर तोड़ते हैं. 

तो उसकी खुशी और स्वाद दोनों ही लाजवाब होते हैं. किचन गार्डन बनाने के लिए आपको बहुत बड़े खेत या बगीचे की जरूरत नहीं है. बस थोड़ी सी धूप, कुछ खाली गमले और सही जानकारी के साथ आप अपने घर को एक छोटा सा फार्म बना सकते हैं. यह मॉडर्न तरीका न केवल आपके किचन का बजट घटाता है. बल्कि आपको केमिकल फ्री और फ्रेश डाइट की गारंटी भी देता है.

किचन गार्डन में क्या-क्या उगा सकते हैं?

किचन गार्डन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको 100% शुद्ध और पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां मिलती हैं. जिससे आपकी और आपके परिवार की इम्यूनिटी मजबूत होती है. बाजार की सब्जियों में अक्सर चमक बढ़ाने के लिए खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन घर की उगाई सब्जियों में सिर्फ प्यार और मेहनत होती है. आर्थिक नजरिए से देखें तो धनिया, पुदीना, मिर्च और टमाटर जैसी चीजें उगाने से महीने भर के राशन के बिल में अच्छी खासी कटौती हो जाती है.

  • ताजी सब्जियों में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा बाजार वाली बासी सब्जियों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है.
  • गार्डनिंग एक बेहतरीन स्ट्रेस-बस्टर है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाने में मदद करता है.

यह छोटा सा प्रयास आपके घर को ऑक्सीजन से भर देता है और गर्मियों में तापमान को भी हल्का कम रखने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: खेती के साथ ये बिजनेस भी शुरू कर दें किसान, दोगुनी हो जाएगी आय; सरकार देती है सब्सिडी

गमलों में सब्जियां उगाने के लिए क्या करें?

गमलों में सब्जियां उगाना बहुत ही सिंपल है, बस आपको मिट्टी और खाद का सही मिक्स्चर तैयार करना होता है. सबसे पहले मिट्टी में थोड़ी कोकोपीट और वर्मीकंपोस्ट (गोबर की खाद) मिलाएं ताकि मिट्टी हल्की रहे और उसमें पानी न रुके. गमले के नीचे एक छोटा छेद जरूर रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके और जड़ें न सड़ें. शुरुआती लेवल पर आप मिर्च, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक या मेथी से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इन्हें उगाना काफी आसान होता है.

  • बीजों को लगाने के बाद बस इतनी सिंचाई करें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, बहुत ज्यादा पानी पौधों को मार सकता है.
  • गमलों को ऐसी जगह रखें जहां दिन की कम से कम 4-5 घंटे की सीधी धूप आती हो, क्योंकि सब्जियों को बढ़ने के लिए धूप बहुत जरूरी है.

एक बार जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो समय-समय पर उनकी निराई-गुड़ाई करते रहें ताकि जड़ों को हवा मिल सके.

इन बातों का रखें ध्यान

किचन गार्डन शुरू करने के लिए आपको बहुत महंगे सेटअप की जरूरत नहीं है, आप घर के पुराने प्लास्टिक के डिब्बों, बाल्टियों या ग्रो-बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले उन सब्जियों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपके घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद किसी अच्छी नर्सरी से या ऑनलाइन पोर्टल से हाइब्रिड बीज मंगवा लें, क्योंकि इनका रिजल्ट काफी बेहतर होता है. आजकल तो वर्टिकल गार्डनिंग का ट्रेंड है, जिसमें आप दीवार पर स्टैंड लगाकर कम जगह में भी ढेरों गमले रख सकते हैं.

  • अगर आप फ्लैट में रहते हैं. तो बालकनी की रैलिंग पर लगने वाले गमलों का इस्तेमाल करके स्पेस को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं.
  • किचन के वेस्ट जैसे फलों के छिलके या चाय पत्ती से आप घर पर ही नेचुरल खाद बनाकर पौधों में डाल सकते हैं.

बस एक बार शुरुआत करने की देर है. धीरे-धीरे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा पौधा कितनी धूप और पानी मांगता है और जल्द ही आपका घर हरा-भरा नजर आने लगेगा.

यह भी पढ़ें: घर के किचन गार्डन में ऐसे उगाएं फ्रेश-फ्रेश नींबू, खाने के साथ आ जाएगा स्वाद

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Apr 2026 08:29 AM (IST)
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 Agriculture Farming Farmers News Kitchen Garden
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