Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमहाराष्ट्र के किन किसानों को मिलेंगे 5000 रुपये, सीएम ने किया था ऐलान

महाराष्ट्र के किन किसानों को मिलेंगे 5000 रुपये, सीएम ने किया था ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया. लेकिन ये पैसा किन किसानों को मिलेगा और इसके लिए शर्ते क्या हैं? यहां जानें पूरी डिटेल्स

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 19 Oct 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra Drought: महाराष्ट्र में बारिश की कमी की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है. खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद अब रबी की खेती का खर्च जुटाना भी किसानों के लिए चुनौती बन गई है. ऐसे में राज्य सरकार में किसानों को राहत देते हुए 5,000 रुपये की अंतरिम आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 14 अक्टूबर को बताया कि, यह पैसा दिवाली से पहले किसानों के बैंक खातों में जमा कराया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि केंद्र से मिलने वाली मदद का इंतजार किए बिना किसानों को शुरुआती राहत दी जाएगी. 

महाराष्ट्र के 305 तालुकाओं में सूखा घोषित

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रभावित इलाकों की सूची बढ़ा दी है. पहले राज्य के 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया गया था. अब 40 और तालुकाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है. ऐसे में अब राज्य के कुल 358 तालुकाओं में से 305 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. यानी राज्य के 85 फीसदी से ज्यादा तालुका इस समय सूखे की चपेट में हैं. 

इसका असर मराठवाड़ा समेत कई इलाकों में देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी घट गई है और पानी की समस्या बढ़ रही है. ऐसे में किसानों के लिए अगली फसल की तैयारी करना भी आसान नहीं रह गया है.

किन किसानों को मिलेंगे 5,000 रुपये?

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को 5,000 रुपये की शुरुआती मदद देने का ऐलान किया है. यह पैसा सूखाग्रस्त घोषित तालुकाओं के पात्र किसानों को दिया जाएगा. जिन किसानों के फसल नुकसान का पंचनामा पूरा हो चुका है और जिनकी जानकारी का सत्यापन हो गया है, उन्हें पहले मदद मिलने की तैयारी है. हालांकि, सरकार की ओर से पात्र किसानों की अंतिम सूची और सभी शर्तों की पूरी जानकारी जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि, किन किसानों को इस मदद का लाभ मिलेगा.
महाराष्ट्र के किन किसानों को मिलेंगे 5000 रुपये, सीएम ने किया था ऐलान

यह भी पढ़ें: आलू के दाम गिरने से परेशान किसानों को राहत, सरकार देगी 20 हजार रुपये तक

कर्ज और बिजली बिल में भी मिल सकती है राहत

सरकार ने सूखाग्रस्त तालुकाओं के लिए राहत के दूसरे उपाय भी लागू किए हैं. इनमें फसल कर्ज के भुगतान में राहत, जमीन के राजस्व से जुड़ी छूट, बिजली बिल में रियायत और किसानों के बच्चों की फीस में राहत जैसे कदम शामिल हैं. सरकार ने बैंकों और सहकारी कर्ज संस्थाओं से भी कहा है कि, किसानों से कर्ज वसूलने के दौरान उन्हें परेशान न किया जाए. 

पानी और चारे की समस्या पर भी ध्यान

सूखे के कारण कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है. मराठवाड़ा में भूजल स्तर तीन मीटर तक नीचे जाने की खबर है. ऐसे में सरकार पानी के टैंकर बढ़ाने और उनकी निगरानी के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है. पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: कभी भी आ सकती है किसान निधि की 24वीं किस्त, लेकिन ये किसान होंगे मायूस

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Drought Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कम पानी में भी अच्छी उपज! रबी में मूंगफली की इन 5 किस्मों पर करें गौर
कम पानी में भी अच्छी उपज! रबी में मूंगफली की इन 5 किस्मों पर करें गौर
एग्रीकल्चर
चीनी से 300 गुना मीठी पत्तियां, एक बार खेती से 5 साल तक होगी कमाई!
चीनी से 300 गुना मीठी पत्तियां, एक बार खेती से 5 साल तक होगी कमाई!
एग्रीकल्चर
केंचुआ खाद का बिजनेस कैसे करते हैं, इसमें कितना फायदा?
केंचुआ खाद का बिजनेस कैसे करते हैं, इसमें कितना फायदा?
एग्रीकल्चर
कभी भी आ सकती है किसान निधि की 24वीं किस्त, लेकिन ये किसान होंगे मायूस
कभी भी आ सकती है किसान निधि की 24वीं किस्त, लेकिन ये किसान होंगे मायूस
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव संविधान दिवस पर जारी करेंगे घोषणा पत्र, सपा चीफ ने किया ऐलान
अखिलेश यादव संविधान दिवस पर जारी करेंगे घोषणा पत्र, सपा चीफ ने किया ऐलान
इंडिया
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
क्रिकेट
धोनी ने अंबानी परिवार संग मनाई 'नवरात्रि', मेले में पत्नी के साथ किया ऐसा मजाक; वीडियो वायरल
धोनी ने अंबानी परिवार संग मनाई 'नवरात्रि', मेले में पत्नी के साथ किया ऐसा मजाक; वीडियो वायरल
इंडिया
CJP के समर्थन में उतरे जगन मोहन रेड्डी, NDA को लगा बड़ा झटका
CJP के समर्थन में उतरे जगन मोहन रेड्डी, NDA को लगा बड़ा झटका
बिहार
पवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'
पवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'
ऑटो
कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट
कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget