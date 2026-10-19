Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकेंचुआ खाद का बिजनेस कैसे करते हैं, इसमें कितना फायदा?

केंचुआ खाद का बिजनेस कैसे करते हैं, इसमें कितना फायदा?

खेती और जैविक खाद की बढ़ती मांग के बीच केंचुआ खाद का कारोबार कमाई का अच्छा विकल्प बन रहा , जानें इसे बनाने का तरीका, शुरुआती लागत और मुनाफे का हिसाब.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 19 Oct 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

किसानों के लिए खेती के साथ कमाई का दूसरा जरिया शुरू करना चाहते हैं, तो केंचुआ खाद का बिजनेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसे वर्मीकम्पोस्ट भी कहा जाता है. इस खाद को गोबर, सूखी पत्तियों और दूसरे जैविक पदार्थों की मदद से तैयार किया जाता है. इसका इस्तेमाल खेतों, बगीचों, नर्सरी और गमलों में पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए किया जाता है. इस कारोबार की खास बात यह है कि इसे छोटे स्तर पर भी शुरू किया जा सकता है. जानते है इसकी खाद तैयार करने का तरीका और बाजार में इसकी मांग

केंचुआ खाद का बिजनेस कैसे शुरू करें ?

इस कारोबार को शुरू करने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह चुनें, जहां छाया, पानी और हवा की अच्छी व्यवस्था हो. इसके बाद गाय या भैंस का गोबर, सूखी पत्तियां, फसल के अवशेष और खाद बनाने के लिए उपयुक्त केंचुए जुटाएं. गोबर को पहले कुछ समय तक सड़ने दें, ताकि उसकी गर्मी कम हो जाए. इसके बाद जैविक पदार्थों को बेड में भरकर केंचुए डालें. बेड में नमी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए. सही परिस्थितियों में आमतौर पर 45 से 75 दिनों में खाद तैयार होती है.

यह भी पढ़ें : घर में बनाएं जोधपुर की फेमस मावा कचौड़ी, ऐसे आएगा स्वाद

कितनी लागत में शुरू होगा कारोबार ?

केंचुआ खाद का बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए जगह, बेड, केंचुए, गोबर, पानी और पैकिंग की व्यवस्था करनी होती है. अगर आपके पास अपनी जगह और गोबर पहले से उपलब्ध है, तो शुरुआती खर्च कम होता है. छोटे स्तर पर शुरुआत के लिए लगभग 5,000 से 20,000 रुपये का बजट एक शुरुआती अनुमान है. 

कितना होगा मुनाफा और कहां बेचें खाद?

इस बिजनेस में कमाई उत्पादन, बिक्री की कीमत और खर्च पर निर्भर करती है. अगर आप एक महीने में 1,000 किलो खाद तैयार करके 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचते हैं, तो कुल बिक्री 8,000 रुपये होगी. यह पूरी रकम मुनाफा नहीं है. इसमें से मजदूरी, पैकिंग, परिवहन और दूसरे खर्च घटाने होंगे. खाद को स्थानीय किसानों, नर्सरी, पौधों की दुकानों और जैविक खेती करने वालों को बेचा जा सकता है. शुरुआत में खरीदारों से संपर्क बनाना और खाद की गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है. बड़े स्तर पर कारोबार करने से पहले स्थानीय कृषि विभाग से जरूरी नियमों की जानकारी भी लें.

यह भी पढ़ें : सिर्फ एक कटोरी बेसन और बगैर सेव बन जाएगी सेव टमाटर की सब्जी, यहां जानें

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कभी भी आ सकती है किसान निधि की 24वीं किस्त, लेकिन ये किसान होंगे मायूस
कभी भी आ सकती है किसान निधि की 24वीं किस्त, लेकिन ये किसान होंगे मायूस
एग्रीकल्चर
खेत में फसल के दुश्मनों का हमला, लगाएं नीले और पीले कार्ड
खेत में फसल के दुश्मनों का हमला, लगाएं नीले और पीले कार्ड
एग्रीकल्चर
कैसे करें काले गुड़ के बिजनेस की शुरुआत, किस गन्ने से बनता है यह?
कैसे करें काले गुड़ के बिजनेस की शुरुआत, किस गन्ने से बनता है यह?
एग्रीकल्चर
ऊपर से हरी दिख रही गेहूं की फसल, फिर क्यों कम हो जाती है पैदावार?
ऊपर से हरी दिख रही गेहूं की फसल, फिर क्यों कम हो जाती है पैदावार?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP अब मुंबई पुलिस पर आगबबूला, रत्ना सिंह बोलीं- 'इस देश का...'
CJP अब मुंबई पुलिस पर आगबबूला, रत्ना सिंह बोलीं- 'इस देश का...'
हरियाणा
हरियाणा में कश्मीरी बस पर पथराव, CM सैनी ने CM उमर अब्दुल्ला को दिया जवाब
हरियाणा में कश्मीरी बस पर पथराव, CM सैनी ने CM उमर अब्दुल्ला को दिया जवाब
विश्व
'बीबी आपको कभी...', इजरायल इलेक्शन से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए किया प्रचार
'बीबी आपको कभी...', इजरायल इलेक्शन से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए किया प्रचार
बॉलीवुड
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
क्रिकेट
'शमी ना होता तो...', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
'शमी ना होता तो', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
दिल्ली NCR
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
विश्व
बांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख को कतर किया गया गिरफ्तार, क्या हैं आरोप?
बांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख को कतर किया गया गिरफ्तार, क्या हैं आरोप?
ट्रेंडिंग
ताजा समझकर मत खरीद लेना परवल, वीडियो में देखें मिलावट का जानलेवा खेल
ताजा समझकर मत खरीद लेना परवल, वीडियो में देखें मिलावट का जानलेवा खेल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget