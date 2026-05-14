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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरProfitable Farming: कम पानी में ज्यादा कमाई करके देंगी ये फसलें, नए किसानों के लिए काम की खबर

Profitable Farming: कम पानी में ज्यादा कमाई करके देंगी ये फसलें, नए किसानों के लिए काम की खबर

Profitable Farming: पानी की कमी और बदलते मौसम के बीच कम सिंचाई वाली फसलें किसानों के लिए बेहतर कमाई का नया विकल्प बनकर सामने आ रही हैं, खासकर नए किसानों के लिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 May 2026 05:08 PM (IST)
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Profitable Farming: तेज धूप, सूखी जमीन और पानी की कमी के बीच भी हर किसान अपने खेतों में फसल नहीं उम्मीद बोता है. हर किसान चाहता है कि उसकी मेहनत रंग लाए और कम खर्च में अच्छी कमाई हो जाए. हालांकि, बदलते मौसम और घटते पानी ने खेती को थोड़ा मुश्किल जरूर बना दिया है. ऐसे में कुछ फसलें किसानों के लिए राहत बनकर सामने आ रही हैं, जो कम पानी में भी शानदार पैदावार देती हैं. खासकर नए किसानों के लिए ये फसलें किसी मौके से कम नहीं हैं, क्योंकि इनमें खर्च कम और मुनाफा अच्छा देखने को मिलता है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी फसलों के बारे में, जिसे उगाने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही किसान इससे बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं. 

लौकी, करेला और भिंडी जैसी फसलें देंगी बढ़िया फायदा

अक्सर बहुत से लोग सोचते हैं कि हर फसल उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं गर्मी के मौसम में कई ऐसी सब्जियां भी होती हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे लौकी, खीरा, करेला, तोरई और भिंडी जैसी फसलें जो कम सिंचाई में भी अच्छी तरह तैयार हो जाती हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन सब्जियों की बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है. गांवों के कई किसान अब इन फसलों की खेती करके अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं. इसके अलवा इन फसलों को उगाने के लिए यह भी जरूरी नहीं होता है कि आपके पास बड़ी जमीन हो, इसलिए छोटे खेत वाले किसान भी इन्हें आसानी से उगा सकते हैं. साथ ही अगर सही समय पर बुवाई और थोड़ी देखभाल की जाए तो ये फसलें कम समय में बढ़िया भी कमाई दे सकती हैं. 

यह भी पढ़ेंः भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान

कम पानी वाली खेती बन रही किसानों की नई ताकत

इस मौसम में पानी की बचत अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बनती जा रही है. ऐसे में किसान नई तकनीकों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिसमें ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक से कम पानी में ज्यादा फसल तैयार की जा रही है. साथ ही कई किसान अब ऐसी खेती को अपना रहे हैं जिससे उनका खर्च भी कम हो रहा है और मुनाफा भी बढ़िया हो रहा है. साथ ही इस तकनीकी में खास बात यह है कि इसमें मेहनत भी थोड़ी कम लगती है और फसल खराब होने का डर भी कम रहता है. यही वजह है कि नए किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर ऐसी फसलों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. 

सही फसल चुनकर किसान बदल सकते हैं अपनी जिंदगी

खेती में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही फैसले से भी मिलती है. अगर किसान मौसम और पानी की स्थिति को देखकर फसल चुनेंगा तो कम जमीन में भी अच्छी कमाई कर सकता है. यही वजह है कि आज कई किसान कम पानी वाली सब्जियों की खेती कर रहे हैं और इससे अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरी कर रहे हैं और साथ ही बच्चों के सपनों को भी सच कर रहे हैं. खेती तभी मजबूत बनेगी जब किसान समय के साथ बदलती जरूरतों को समझेंगे. इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कम पानी में ज्यादा कमाई देने वाली फसलें आने वाले समय में किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती हैं.

यह भी पढ़ेंः खेत से सीधे विदेश पहुंच रहे Indian fruits, export farming में आया नया Boom

Published at : 14 May 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Profitable Farming High Profit Crops Low Water Crops Farming Business Ideas
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