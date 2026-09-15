किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं नींबू? जान लीजिए आसान तरीका
अगर आप भी घर में ही फ्रेश नींबू पाना चाहतें हैं तो नींबू का पौधा लगाना काफी आसान है. कुछ चीजों का ध्यान रखकर आप किचन गार्डन में नींबू आसानी से उगा सकते हैं.
नींबू का इस्तेमाल लगभग हर घर में खाने से लेकर शरबत तक के लिए किया जाता है. ऐसे में अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है, तो आप नींबू का पौधा गमले में भी लगा सकते हैं. इसके लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती. बस पौधे को सही मिट्टी, पर्याप्त धूप और समय पर पानी देना जरूरी होता है . नींबू का पौधा बीज से भी उगाया जाता है, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए नर्सरी से स्वस्थ पौधा लेकर गमले में लगाना आसान तरीका है. आइए जानते हैं इसे घर पर लगाने का आसान तरीका.
सबसे पहले सही गमला चुनें
नींबू का पौधा लगाने के लिए ऐसा गमला लें जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हो. शुरुआत में करीब 12 से 15 इंच का गमला लिया लें . इसमें मिट्टी भरने से पहले नीचे थोड़ी छोटे पत्थर डालें, ताकि पानी जमा न हो. अब मिट्टी तैयार करें. इसके लिए सामान्य मिट्टी में थोड़ी रेत और सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं. मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी नहीं होनी चाहिए. अब पौधे को गमले के बीच में लगाएं और उसके आसपास मिट्टी डालकर हल्के हाथ से दबा दें. पौधा लगाने के बाद थोड़ा पानी दें.
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पौधे को रोज कितनी धूप और पानी चाहिए?
नींबू के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए धूप की जरूरत होती है. गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोज करीब 6 से 8 घंटे तक धूप मिलती हो. पानी देते समय एक बात का ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न रहे. जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. गर्मी में पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि बारिश के मौसम में पानी कम देना चाहिए. समय-समय पर पौधे की सूखी और खराब पत्तियों को हटाते रहें. इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है. अगर पौधा बहुत छोटा है, तो उसे तेज हवा से बचाने के लिए सहारा देना न भूलें .
इन बातों का रखें ध्यान
नींबू के पौधे को समय-समय पर खाद देना बहुत जरूरी है. आप इसमें कंपोस्ट या जैविक खाद डाल सकते हैं. खाद डालने के बाद मिट्टी को हल्का सा उलट-पलट दें और पानी दें. पौधे की शाखाएं बहुत ज्यादा फैल रही हों, तो हल्की कटाई-छंटाई करें . इससे नई शाखाएं निकलने में मदद मिलती है. पौधे पर कीड़े या पत्तियों पर दाग दिखाई दें, तो तुरंत ध्यान दें. नींबू के पौधे को सही धूप, पानी और खाद मिलने पर वह धीरे-धीरे बड़ा होता है और बाद में फूल और फल देने लगता है. बीज से उगाए पौधे को फल देने में काफी समय लग सकता है, इसलिए जल्दी नींबू पाने के लिए स्वस्थ कलम वाला पौधा लगाना बेहतर होगा .
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