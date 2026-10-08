ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरलखनऊ में किसानों के लिए आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, जानिए कैसे लें भाग?

लखनऊ में किसानों के लिए आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, जानिए कैसे लें भाग?

अगर आप आधुनिक खेती करने के तरीकों के बारे में सीखना चाहता है, तो आपके लिए इसे सीखने का एक शानदार मौका है. KVK में खेती से जुड़ी नई तकनीक, मिट्टी की जांच और दूसरी जरूरी ट्रेनिंग दी जाती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 08 Oct 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में खेती से जुड़ी कई समस्याएं आती है, ऐसे में केवल पारंपरिक और खेती के पूराने तरीकों पर बने रहना काफी नहीं है. मौसम में बदलाव और खेती की बढ़ती लागत के बीच किसानों के लिए नई तकनीक सीखना बेहद जरूरी हो गया है. ऐसे में लखनऊ के किसानों के लिए अच्छी खबर है. यहां कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी और प्रेकटिकल ट्रेनिंग दी जाती है.

अगर आप भी खेती में नई तकनीक सीखना चाहते हैं तो KVK की ट्रेनिंग आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है. यहां आपको खेती, बागवानी, पशुपालन और दूसरी कृषि गतिविधियों से जुड़ी सही जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है. जानिए ट्रेनिंग में भाग लेने और उससे जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
अक्टूबर में इन सब्जियों की करें खेती, होटल से लेकर बाजार तक भारी डिमांड
अक्टूबर में इन सब्जियों की करें खेती, होटल से लेकर बाजार तक भारी डिमांड
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा
एग्रीकल्चर
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
एग्रीकल्चर
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा

लखनऊ में कहां होती है ट्रेनिंग?

लखनऊ में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (ICAR-IISR) किसानों को खेती से जुड़ी ट्रेनिंग देता है. यह केंद्र रायबरेली रोड स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के परिसर में है. यहां किसानों को सिर्फ थ्योरी नहीं बताई जाती, बल्कि कई तकनीकों का प्रेक्टिकल भी कराया जाता है. KVK में किसानों के लिए ट्रेनिंग हॉल भी है, जहां एक साथ करीब 50 किसान ट्रेनिंग ले सकते हैं.

किन-किन चीजों की ट्रेनिंग मिलती है?

KVK में किसानों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें फसल उत्पादन के साथ-साथ खेती से जुड़े दूसरे काम भी शामिल होते हैं. किसान यहां सोइल टेस्टिंग, इरिगेशन मेथड, डेयरी फार्मिंग, वर्मीकम्पोस्ट, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, नर्सरी मैनेजमेंट, बीज उत्पादन और चारा उत्पादन जैसी चीजों की जानकारी ले सकते हैं. ऐसे में अगर कोई किसान खेती के साथ अतिरिक्त आय के लिए मशरूम, मधुमक्खी पालन या डेयरी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी KVK की ट्रेनिंग काम आ सकती है.

यह भी पढ़ें: गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध

मिट्टी की जांच होती है जरूरी

अच्छी फसल के लिए मिट्टी की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. लखनऊ KVK में सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी मौजूद है. यहां मिट्टी में मौजूद जरूरी तत्वों की जांच की जाती है. मिट्टी की जांच से किसान को पता चलता है कि उसके खेत में किस तत्व की कमी है और कितनी खाद की जरूरत है. इससे किसान बिना जरूरत ज्यादा खाद डालने से बच सकता है और खेती का खर्च भी कम किया जा सकता है.

किसान ट्रेनिंग के लिए कैसे करें संपर्क?

अगर आप लखनऊ के किसान हैं और KVK की training में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां संपर्क करके आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जानकारी ले सकते हैं. वहीं KVK की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं जापान का कामो बैंगन, कितना होगा मुनाफा?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अक्टूबर में इन सब्जियों की करें खेती, होटल से लेकर बाजार तक भारी डिमांड
अक्टूबर में इन सब्जियों की करें खेती, होटल से लेकर बाजार तक भारी डिमांड
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा
अपने फार्म हाउस पर ऐसे करें बथुए की खेती, कम लागत में मिलेगा ज्यादा मुनाफा
एग्रीकल्चर
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
सर्दियों में नहीं होगी हरे चारे की कमी, ये ट्रिक अपनाएं किसान भाई
एग्रीकल्चर
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
पंजाब के किसानों के लिए KCC का नया नियम, अब देना होगा ज्यादा पैसा
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
क्रिकेट
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
टीम इंडिया पर WI के खिलाफ दूसरा टी20 गंवाने का संकट! रांची के रिकॉर्ड से बढ़ी टेंशन
बॉलीवुड
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'
विश्व
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
'ज्ञानेश कुमार की तय हो जवाबदेही', दीपके को डर- '10 अक्टूबर से पहले गिरफ्तार..'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
UP में स्मृति एक्टिव, सपा के बागी MLAs को शामिल कराएंगी BJP, कौन-कौन मारेगा एंट्री?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget