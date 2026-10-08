लखनऊ में किसानों के लिए आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, जानिए कैसे लें भाग?

आज के समय में खेती से जुड़ी कई समस्याएं आती है, ऐसे में केवल पारंपरिक और खेती के पूराने तरीकों पर बने रहना काफी नहीं है. मौसम में बदलाव और खेती की बढ़ती लागत के बीच किसानों के लिए नई तकनीक सीखना बेहद जरूरी हो गया है. ऐसे में लखनऊ के किसानों के लिए अच्छी खबर है. यहां कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी और प्रेकटिकल ट्रेनिंग दी जाती है.

अगर आप भी खेती में नई तकनीक सीखना चाहते हैं तो KVK की ट्रेनिंग आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है. यहां आपको खेती, बागवानी, पशुपालन और दूसरी कृषि गतिविधियों से जुड़ी सही जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है. जानिए ट्रेनिंग में भाग लेने और उससे जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में.

लखनऊ में कहां होती है ट्रेनिंग?

लखनऊ में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (ICAR-IISR) किसानों को खेती से जुड़ी ट्रेनिंग देता है. यह केंद्र रायबरेली रोड स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के परिसर में है. यहां किसानों को सिर्फ थ्योरी नहीं बताई जाती, बल्कि कई तकनीकों का प्रेक्टिकल भी कराया जाता है. KVK में किसानों के लिए ट्रेनिंग हॉल भी है, जहां एक साथ करीब 50 किसान ट्रेनिंग ले सकते हैं.

किन-किन चीजों की ट्रेनिंग मिलती है?

KVK में किसानों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें फसल उत्पादन के साथ-साथ खेती से जुड़े दूसरे काम भी शामिल होते हैं. किसान यहां सोइल टेस्टिंग, इरिगेशन मेथड, डेयरी फार्मिंग, वर्मीकम्पोस्ट, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, नर्सरी मैनेजमेंट, बीज उत्पादन और चारा उत्पादन जैसी चीजों की जानकारी ले सकते हैं. ऐसे में अगर कोई किसान खेती के साथ अतिरिक्त आय के लिए मशरूम, मधुमक्खी पालन या डेयरी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी KVK की ट्रेनिंग काम आ सकती है.

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मिट्टी की जांच होती है जरूरी

अच्छी फसल के लिए मिट्टी की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है. लखनऊ KVK में सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी मौजूद है. यहां मिट्टी में मौजूद जरूरी तत्वों की जांच की जाती है. मिट्टी की जांच से किसान को पता चलता है कि उसके खेत में किस तत्व की कमी है और कितनी खाद की जरूरत है. इससे किसान बिना जरूरत ज्यादा खाद डालने से बच सकता है और खेती का खर्च भी कम किया जा सकता है.

किसान ट्रेनिंग के लिए कैसे करें संपर्क?

अगर आप लखनऊ के किसान हैं और KVK की training में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां संपर्क करके आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जानकारी ले सकते हैं. वहीं KVK की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं.

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