गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध

थनैला रोग से दूध उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है: हम बात कर रहे हैं गाय, भैंस और बकरी के थनों में होने वाले बैक्टीरियल रोग थनैला रोग की. इससे पशु को दर्द और सूजन होती है, साथ ही दूध की क्वालिटी और उत्पादन भी प्रभावित होता है.