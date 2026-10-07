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गाय-भैंस के थन में दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सावधान, घट सकता है दूध
Animal Care: दुधारू पशुओं की एक आम समस्या किसानों की कमाई पर सीधा असर डाल सकती है. खासकर मौसम बदलने के समय पशुओं की सेहत और साफ-सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है.
Dairy Farming Tips: डेयरी पशुपालन किसानों की कमाई का बड़ा सहारा है, लेकिन दुधारू पशुओं की एक बीमारी इस कमाई पर सीधा असर डाल सकती है. इस रोग में पशु के थनों में सूजन और दर्द के साथ दूध उत्पादन भी घटने लगता है. खास बात यह है कि, कई बार यह बीमारी बिना किसी साफ लक्षण के अंदर ही अंदर दूध कम कर देती है. मौसम बदलने के इस समय में पशुपालकों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Tags :Animal Husbandry Agriculture News
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