हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे लगाएं भिंडी का बीज? सिर्फ 40 दिन में मिलेगी बंपर फसल

Kitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे लगाएं भिंडी का बीज? सिर्फ 40 दिन में मिलेगी बंपर फसल

Kitchen Gardening: अगर आप ताजी और केमिकल-फ्री भिंडी खाना चाहते हैं, तो इसे अपने किचन गार्डन में उगाना एक बेहतरीन विकल्प है, ऐसे में चलिए आपको बताते है इसे उगाने का सही तरीका

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 02 May 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

Kitchen Gardening: भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे भिंडी की सब्जी पसंद न हो. ज्यादातर लोगों की थाली में यह एक पसंदीदा डिश के रूप में शामिल रहती है.  लेकिन बदलते मौसम और बाजार में मिलने वाली सब्जियों की क्वालिटी को लेकर अब लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है. ऐसे में अगर वही ताजी और सुरक्षित भिंडी आप अपने घर की बालकनी छत या छोटे से गार्डन में भी आसानी से उगा सकें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. वही अच्छी बात ये है कि किचन गार्डन में भिंडी उगाना आसान भी है और कम समय में अच्छी फसल भी देता है. सही समय, मिट्टी और थोड़ी सी देखभाल से आप लगभग 40 दिन में ताजी हरी घर की भिंडी तैयार कर सकते हैं. ऐसे में आइए आपको बताते है कि कैसे आप घर पर आसानी से भिंडी उगा सकते हैं.

सही समय और मौसम का चुनाव

भिंडी गर्म मौसम की फसल है, इसलिए इसे लगाने के लिए सही समय चुनना जरूरी होता है. आमतौर पर फरवरी से मार्च और या फिर बारिश के मौसम में जुलाई से अगस्त के बीच इसका बीज बोना अच्छा माना जाता है.  ठंड के समय इसके बीज सही से अंकुरित नहीं होते, इसलिए तापमान का ध्यान रखना जरूरी है. क्योंकि सही मौसम मिलने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी फल देने लगते हैं. 

यह भी पढ़ेंः अपने खेतों में उगाएं बरबट्टी, हर महीने होगी 90 हजार तक की कमाई

गमला और मिट्टी की सही तैयारी

भिंडी उगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग लेना एक अच्छा विकल्प होता है, साथ ही ध्यान रखें कि उसमें पानी निकलने के लिए छेद जरूर हो. वही मिट्टी का चयन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है, इसलिए  मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे जड़ें आसानी से फैल सकें. इसके लिए गार्डन मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और थोड़ी रेत या कोकोपीट मिलाना फायदेमंद रहता है. अच्छी मिट्टी पौधे की ग्रोथ को तेज करती है. 

बीज लगाने और पौधे की देखभाल का सही तरीका

भिंडी के बीज सीधे गमले में लगाए जा सकते हैं. बीज को लगभग 1 से 1.5 इंच गहराई में बोना चाहिए और हर बीज के बीच 6 से 8 इंच की दूरी रखना जरूरी है, इससे पौधे को ठीक से हवा मिलती है, जिससे वह तेजी से बढ़ता है और जल्द ही फल देने के लिए तैयार हो जाता है. बीज लगाने के बाद हल्का पानी दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह सेट हो जाए. ध्यान रखें भिंडी के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, जादा पानी देने से जड़ों में सड़न होने लगती है, और पत्तियां पिली पड़ सकती है. वही भिंडी के पौधे को रोज 5 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां भरपूर धूप आती हो. इसके अलावा कीड़ों से बचाव के लिए नीम तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. सही देखभाल, नमी और तापमान मिलने पर 5 से 8 दिनों में अंकुर निकलने लगते हैं.

40 दिन में फसल और सही कटाई

अगर सभी चीजों का ध्यान रखा जाए, तो भिंडी का पौधा लगभग 40 से 50 दिनों में फल देना शुरू कर देता है. जब भिंडी 3 से 4 इंच लंबी हो जाए, तब उसे तोड़ लेना चाहिए. क्योंकि समय पर कटाई करने से नई भिंडी तेजी से उगती है और उत्पादन बढ़ता है.  नियमित तोड़ाई से आपको लगातार ताजी भिंडी मिलती रहती है. 

यह भी पढ़ेंः खेती के लिए इस बैंक से किराए पर मशीनें ले सकते हैं किसान, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?

Published at : 02 May 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Kitchen Gardening Organic Gardening Bhindi Cultivation Bhindi Seeds Grow Vegetable At Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे लगाएं भिंडी का बीज? सिर्फ 40 दिन में मिलेगी बंपर फसल
किचन गार्डन में कैसे लगाएं भिंडी का बीज? सिर्फ 40 दिन में मिलेगी बंपर फसल
एग्रीकल्चर
क्या आप भी करना चाहते हैं पाइनएप्पल की खेती? एक्सपर्ट्स से जानें बुवाई से लेकर कमाई तक का प्लान
क्या आप भी करना चाहते हैं पाइनएप्पल की खेती? एक्सपर्ट्स से जानें बुवाई से लेकर कमाई तक का प्लान
एग्रीकल्चर
जैविक खेती अपनाकर बनें स्मार्ट किसान, सरकार से इस योजना में मिल रही आर्थिक मदद और ट्रेनिंग
जैविक खेती अपनाकर बनें स्मार्ट किसान, सरकार से इस योजना में मिल रही आर्थिक मदद और ट्रेनिंग
एग्रीकल्चर
लीची उगाने वाले किसान तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना यह कीट खराब कर देगा फसल
लीची उगाने वाले किसान तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना यह कीट खराब कर देगा फसल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने कार-ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ तो भड़का यूरोप, EU बोला- हम अपने हितों की रक्षा...
ट्रंप ने कार-ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ तो भड़का यूरोप, EU बोला- हम अपने हितों की रक्षा...
मध्य प्रदेश
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
आईपीएल 2026
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
न्यूज़
US Tariffs on Euro Car and Truck: यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
बॉलीवुड
EK Din BO Day 1:'राजा शिवाजी' के आगे पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
विश्व
अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं? रिपोर्टर के सवाल पर भड़क गए ट्रंप, कहा- 'मैं आपको क्यों बताऊंगा'
अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं? रिपोर्टर के सवाल पर भड़क गए ट्रंप, कहा- 'मैं आपको क्यों बताऊंगा'
बिजनेस
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
Home Tips
Water Tank Cleaning: पानी की टंकी में जग गई है गंदगी की मोटी परत, बिना मेहनत के झट से ऐसे होगी साफ 
पानी की टंकी में जग गई है गंदगी की मोटी परत, बिना मेहनत के झट से ऐसे होगी साफ 
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget