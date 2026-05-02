किचन गार्डन में कैसे लगाएं भिंडी का बीज? सिर्फ 40 दिन में मिलेगी बंपर फसल

Kitchen Gardening: भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे भिंडी की सब्जी पसंद न हो. ज्यादातर लोगों की थाली में यह एक पसंदीदा डिश के रूप में शामिल रहती है. लेकिन बदलते मौसम और बाजार में मिलने वाली सब्जियों की क्वालिटी को लेकर अब लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है. ऐसे में अगर वही ताजी और सुरक्षित भिंडी आप अपने घर की बालकनी छत या छोटे से गार्डन में भी आसानी से उगा सकें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. वही अच्छी बात ये है कि किचन गार्डन में भिंडी उगाना आसान भी है और कम समय में अच्छी फसल भी देता है. सही समय, मिट्टी और थोड़ी सी देखभाल से आप लगभग 40 दिन में ताजी हरी घर की भिंडी तैयार कर सकते हैं. ऐसे में आइए आपको बताते है कि कैसे आप घर पर आसानी से भिंडी उगा सकते हैं.

सही समय और मौसम का चुनाव

भिंडी गर्म मौसम की फसल है, इसलिए इसे लगाने के लिए सही समय चुनना जरूरी होता है. आमतौर पर फरवरी से मार्च और या फिर बारिश के मौसम में जुलाई से अगस्त के बीच इसका बीज बोना अच्छा माना जाता है. ठंड के समय इसके बीज सही से अंकुरित नहीं होते, इसलिए तापमान का ध्यान रखना जरूरी है. क्योंकि सही मौसम मिलने पर पौधे तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी फल देने लगते हैं.

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गमला और मिट्टी की सही तैयारी

भिंडी उगाने के लिए कम से कम 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग लेना एक अच्छा विकल्प होता है, साथ ही ध्यान रखें कि उसमें पानी निकलने के लिए छेद जरूर हो. वही मिट्टी का चयन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है, इसलिए मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे जड़ें आसानी से फैल सकें. इसके लिए गार्डन मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और थोड़ी रेत या कोकोपीट मिलाना फायदेमंद रहता है. अच्छी मिट्टी पौधे की ग्रोथ को तेज करती है.

बीज लगाने और पौधे की देखभाल का सही तरीका

भिंडी के बीज सीधे गमले में लगाए जा सकते हैं. बीज को लगभग 1 से 1.5 इंच गहराई में बोना चाहिए और हर बीज के बीच 6 से 8 इंच की दूरी रखना जरूरी है, इससे पौधे को ठीक से हवा मिलती है, जिससे वह तेजी से बढ़ता है और जल्द ही फल देने के लिए तैयार हो जाता है. बीज लगाने के बाद हल्का पानी दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह सेट हो जाए. ध्यान रखें भिंडी के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, जादा पानी देने से जड़ों में सड़न होने लगती है, और पत्तियां पिली पड़ सकती है. वही भिंडी के पौधे को रोज 5 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां भरपूर धूप आती हो. इसके अलावा कीड़ों से बचाव के लिए नीम तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. सही देखभाल, नमी और तापमान मिलने पर 5 से 8 दिनों में अंकुर निकलने लगते हैं.

40 दिन में फसल और सही कटाई

अगर सभी चीजों का ध्यान रखा जाए, तो भिंडी का पौधा लगभग 40 से 50 दिनों में फल देना शुरू कर देता है. जब भिंडी 3 से 4 इंच लंबी हो जाए, तब उसे तोड़ लेना चाहिए. क्योंकि समय पर कटाई करने से नई भिंडी तेजी से उगती है और उत्पादन बढ़ता है. नियमित तोड़ाई से आपको लगातार ताजी भिंडी मिलती रहती है.

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