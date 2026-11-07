ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCrop Compensation: किसानों को अब मिलेगा 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, सरकार का बड़ा ऐलान

Crop Compensation: किसानों को अब मिलेगा 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, सरकार का बड़ा ऐलान

Crop Compensation: दिवाली से पहले प्रदेश सरकार ने किसानों औप पशुपालकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से फसल, पशुओं और मकानों को होने वाले नुकसान पर मुआवजे की राशि बढ़ा दी है.

Written By : ईशा |  Updated at : 07 Nov 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

UP Crop Compensation: किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आपदा राहत बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिल सकता है. यानी की अगर अब आपकी फसल, पशु या मकान को बाढ़, सूखा, बारिश, भूस्खलन या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो आपको सरकार की तरफ से ज्यादा मुआवजा मिलेगा.

किसानों के लिए इसमें सबसे खास बात ये हैं कि, बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से 4 नवंबर तक हुए नुकसान पर भी लागू होंगी. यानी इस दौरान जिन किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है, वे भी बढ़ी हुई राहत के दायरे में आएंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Dairy Farming Schemes: गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद
गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद
एग्रीकल्चर
SAT-1 Virus: खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
एग्रीकल्चर
Grow Beans at Home: किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका
एग्रीकल्चर
Green Chilli Farming: हरी मिर्च बनाएगी लखपति, सर्दियों में इन तरीकों से जरूर करें खेती
हरी मिर्च बनाएगी लखपति, सर्दियों में इन तरीकों से जरूर करें खेती

प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर 8 लाख रुपये

प्राकृतिक आपदा के कारण किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को अब 4 लाख के बजाय 8 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. यानी योगी सरकार ने इस सहायता राशि को दोगुना कर दिया है. 

फसल खराब होने पर कितना मिलेगा मुआवजा?

  • सिंचित जमीन पर फसल खराब होने पर 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे.
  • असिंचित जमीन पर मुआवजा 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये होगा.
  • कृषि वानिकी में नुकसान पर 22,500 की जगह 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे.

इसके अलावा खेत में बाढ़ या दूसरी वजह से गाद जम जाने पर उसे हटाने के लिए भी मदद बढ़ाई गई है. अब किसानों को 18 हजार के बजाय 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे.

पशुओं की मौत पर भी बढ़ी सहायता राशि

खेती के साथ पशुपालन करने वाले लोगों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी. किसी प्राकृतिक आपदा में बड़े पशु जैसे गाय-भैंस की मौत होने पर अब 40 हजार के बजाय 50 हजार रुपये मिलेंगे. बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं की मौत पर सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है. वहीं, घोड़े और खच्चर जैसे भारवाही पशुओं के लिए 20 हजार के बजाय 25,400 रुपये मिलेंगे. मुर्गीपालकों को भी प्रति पक्षी 100 के बजाय 130 रुपये की मदद दी जाएगी.
Crop Compensation: किसानों को अब मिलेगा 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, सरकार का बड़ा ऐलान

यह भी पढ़ें: अब बटाईदार किसानों की भी बनेगी Farmer ID, जानें रजिस्ट्रेशन का तरीका

मकान टूटने पर भी मिलेगी ज्यादा मदद

आपदा में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी इलाकों में 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी इलाकों में 2.06 लाख रुपये दिए जाएंगे. मैदानी क्षेत्र में मकान को आंशिक नुकसान पहुंचने पर 93 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. इसके अलावा भूस्खलन या हिमस्खलन से जमीन खराब होने पर मुआवजा 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है.

रेशम किसानों और राहत शिविरों के लिए भी बदलाव

रेशम की खेती करने वालों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है. एरी, मल्बरी और टसर रेशम के लिए अब 6 हजार की जगह 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और मूगा रेशम के लिए 7,500 की जगह अब 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे.

सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में अधिकतम 30 दिन तक मदद देने का प्रावधान किया है. सूखे की स्थिति में पेयजल सहायता 90 दिनों तक मिल सकेगी. स्कूल, अस्पताल और सड़कों की मरम्मत के लिए भी सहायता की नई दरें तय की गई हैं. ये सभी बदलाव SDRF और NDRF के संशोधित नियमों के तहत किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Dairy Farming Schemes: गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद
गांव में करना है डेयरी बिजनेस, जानें सरकर से कैसे मिलेगी मदद
एग्रीकल्चर
SAT-1 Virus: खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
एग्रीकल्चर
Grow Beans at Home: किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका
एग्रीकल्चर
Green Chilli Farming: हरी मिर्च बनाएगी लखपति, सर्दियों में इन तरीकों से जरूर करें खेती
हरी मिर्च बनाएगी लखपति, सर्दियों में इन तरीकों से जरूर करें खेती
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
किसान आंदोलन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा पर पुलिस ने रखा चवन्नी का इनाम! देर रात मारा छापा
किसान आंदोलन कर रहे युवा नेता नरेश मीणा पर पुलिस ने रखा चवन्नी का इनाम! देर रात मारा छापा
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
क्रिकेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
'रामायण' ने 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
हेल्थ
Fever Symptoms: बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
शिक्षा
RIMS NEET PG Seats: रिम्स में बढ़ीं NEET PG की 36 नई सीटें, अब 212 सीटों पर मिलेगा एडमिशन 
रिम्स में बढ़ीं NEET PG की 36 नई सीटें, अब 212 सीटों पर मिलेगा एडमिशन 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget