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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट7 रन बनाकर भी विराट कोहली ने रचा इतिहास, बने No-1

7 रन बनाकर भी विराट कोहली ने रचा इतिहास, बने No-1

वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें जैकब डफी ने आउट किया. हालांकि इस छोटी सी पारी में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 07 Nov 2026 01:24 PM (IST)
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विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 7 रन बनाकर इतिहास रच दिया. जी हां, ये पारी बेशक छोटी थी लेकिन वह रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर खड़े थे. इस मैच में न्यूजीलैंड 134 रनों पर ढेर हो गई थी. कोहली ने पहले मैच में 74 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन दूसरे मैच में फ्लॉप रहे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को जीतने के लिए 135 का लक्ष्य मिला, जिसका पीछा करने रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी उतरी. पहले ओवर में रोहित ने एक चौका लगाया, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भारत का पहला विकेट गिरा गया. जैकब डफी ने शुभमन गिल को आउट किया, जो मैच की अपनी पहली गेंद खेल रहे थे. इसके बाद तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली ने इसी ओवर में चौका लगाया, लेकिन जल्द आउट हो गए.

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विराट कोहली को भी जैकब डफी ने आउट किया. कोहली ने 7 गेंदों में 7 रन बनाए. लेकिन इस पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

कोहली ने बनाया रिकॉर्ड

विराट कोहली ने 7 रनों की इस पारी में इतिहास रचा, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कोहली के अब 1975 रन हो गए हैं. वह इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में नंबर-1 बन गए हैं. पहले पोंटिंग टॉप पर थे, जिनके 1971 रन हैं.

135 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब हुई थी. टीम ने 39 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे. शुभमन गिल खाता नहीं खोल पाए, विराट कोहली 7 बनाकर आउट हुए और रोहित शर्मा भी सिर्फ 23 रन पर आउट हो गए. रोहित पहले वनडे में शून्य पर आउट हुए थे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Nov 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
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