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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFruit Protection in Rainy Season: बारिश में नहीं लगेगा फलों में कीड़ा, इन घरेलू उपायों से मंडी व्यापारियों को पहुंचेगा तगड़ा फायदा

Fruit Protection in Rainy Season: बारिश में नहीं लगेगा फलों में कीड़ा, इन घरेलू उपायों से मंडी व्यापारियों को पहुंचेगा तगड़ा फायदा

बारिश के मौसम में बढ़ने वाले कीड़े-मकोड़ों और फंगस से फलों को बचाने के लिए मंडी वाले किसान नीम, ट्रैप, जाल और पेड़ों की सही देखभाल जैसे आसान घरेलू और प्राकृतिक उपाय अपना सकते हैं.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 18 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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Fruit Protection in Rainy Season: चिलचिलाती गर्मी के बाद आखिर बारिश का होना किसे सुकून नहीं देगा. जहां एक तरफ बरसात का मौसम हर किसी के लिए राहत की खबर लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम का आना उन लोगों के लिए सिर दर्द बन जाता है जो बड़ी मात्रा में फलों को स्टोर करके रखते हैं.  आम का मौसम है और अक्सर मंडी व्यापारियों की शिकायत होती है कि बारिश का असर सिर्फ फसलों पर ही नहीं, बल्कि फलों के राजा और सब्जियों पर भी पड़ता है. जैसे ही हवा में नमी बढ़ती है, मंडी स्टोरेज में नुकसानदेह कीड़े-मकोड़ों और फंगस का आतंक तेजी से बढ़ने लगता है. इस सुहावने मौसम में अगर मंडी व्यापारियों ने लापरवाही की, तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है. ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इस परेशानी से बच सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे. 

नीम का इस्तेमाल है सबसे भरोसेमंद उपाय

सबसे पहला और भरोसेमंद उपाय है नीम का इस्तेमाल करना. नीम सदियों से किसानों और मंडी व्यापारियों का साथी रहा है और आज भी यह सबसे असरदार घरेलू उपायों में शामिल है.  नीम खाद या नीम खली के इस्तेमाल से स्टोरेज में पलने वाले हानिकारक कीड़े बढ़ना बंद हो जाते हैं और इससे काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं. इसके अलावा नीम के तेल को पानी में मिलाकर आम के आसपास छिड़काव करने से कीड़े इनके पास आने से बचते हैं, क्योंकि नीम में पाया जाने वाला तत्व कीड़ों पर सीधा असर डालता है और उनकी संख्या को नियंत्रण में रखता है. यह तरीका न सिर्फ सस्ता है, बल्कि फलों की गुणवत्ता को भी नुकसान नहीं पहुंचाता. 

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स्टोरेज की सफाई और देखभाल भी है जरूरी

तीसरा और बेहद आसान उपाय है उस जगह को साफ रखना जहां आमों को बेचने के लिए रखा गया है. वहां की सही देखभाल और सफाई का ध्यान रखना काफी जरूरी हो जाता है.  बारिश से पहले हवा में नमी होती है जिससे उस जगह पर कीड़े पनपना काफी आसान हो जाते है जहां हवा के आने जाने की जगह कम है. साफ सफाई के दौरान हवा का तेज प्रेशर मारने और धूल को साफ करने से नमी गंदगी में नहीं मिलती और आपका फल एक दम सुरक्षित रहता है और कीड़ों के पनपने का खतरा घट जाता है.  साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि स्टोरेज में कोई खराब आम तो पहले से मौजूद नहीं है, अगर वहां एक भी खराब आम है और आपके ताजा फल इसके संपर्क में आ गए तो उनके खराब होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

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Published at : 18 Jun 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Agriculture Advice Fruit Protection In Rainy Season Prevent Insects In Fruits Home Remedies For Farmers
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