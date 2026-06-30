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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस राज्य में बदल गए फसल ऋण योजना के नियम, अब 3 लाख तक पर नहीं देना होगा ब्याज

इस राज्य में बदल गए फसल ऋण योजना के नियम, अब 3 लाख तक पर नहीं देना होगा ब्याज

Short Term Crop Loan: एमपी में किसानों को बड़ी राहत देते हुए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. इस नए फैसले से अब किसानों को मिलने वाले कर्ज पर इंटरेस्ट जीरो होने वाला है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 30 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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Short Term Crop Loan Scheme: खेती-किसानी में किसानों घाटे से बचाने के लिए कर्ज के बोझ को कम करने के के लिए सरकारें लगातार नए-नए कदम उठाती रहती हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी राहत भरी घोषणा की है. सरकार ने जीरो परसेंट ब्याज दर पर मिलने वाले शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के नियमों में बड़ा फेरबदल किया है. 

अब राज्य के किसानों को खेती की लागत के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन लेने पर एक रुपया भी ब्याज नहीं देना होगा.सरकार ने सिर्फ ब्याज में राहत ही नहीं दी बल्कि लोन लेने और चुकाने की प्रोसेस को भी पहले के मुकाबले ज्यादा सरल बनाया है. इसका फायदा छोटे, सीमांत और बड़े सभी किसानों को मिलेगा. जान लीजिए पूरी खबर. 

3 लाख रुपये तक के लोन पर नहीं देना होगा ब्याज

मध्य प्रदेश में अब नई व्यवस्था के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक के फसल लोन या किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पर ब्याज में राहत मिलेगी. केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली ब्याज सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार भी अलग से ब्याज सहायता देगी. अगर किसान तय समय के भीतर पूरा लोन चुका देते हैं तो उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. 

यानी समय पर भुगतान करने वाले किसानों को जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन का लाभ मिलेगा. इस नई लिमिट के तहत किसानों को नकद पैसे के साथ-साथ खेती के लिए जरूरी खाद और बीज जैसी चीजें लोन पर आसानी से मिल सकेंगी. इसके अलावा अब लोन चुकाने के लिए भी किसानों को पूरे 12 महीने का लंबा वक्त मिलेगा. जिससे वे फसल बेचकर आराम से भुगतान कर सकें.

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समय पर कर्ज चुकाने वालों को मिलेंगे ये फायदे

सरकार ने किसानों को समय पर लोन चुकाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी यानी अनुदान की व्यवस्था को भी मजबूत किया है. लोन लेने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 1.25 फीसदी का सामान्य ब्याज अनुदान दिया जाएगा. इसके साथ ही जो किसान तय समय सीमा के अंदर अपने लोन का पूरा भुगतान कर देंगे. 

उन्हें सरकार 4 प्रतिशत का अलग से प्रोत्साहन ब्याज अनुदान भी देगी. इन सभी रियायतों और सब्सिडी को मिलाकर किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर शून्य प्रतिशत हो जाएगी. सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को साहुकारों और ऊंची ब्याज दरों वाले निजी कर्जदारों के चंगुल से आजादी मिलेगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Madhya Pradesh Government Loan Scheme Crop Loan
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