ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKashmiri Chilli Plant: घर में कैसे उगाएं कश्मीरी मिर्च का पौधा, कितने दिनों में लगता है फल

Kashmiri Chilli Plant: घर में कैसे उगाएं कश्मीरी मिर्च का पौधा, कितने दिनों में लगता है फल

कश्मीरी मिर्च का पौधा घर की बालकनी या छत पर भी उगा सकते हैं. जानें इसे लगाने का सही तरीका, कितनी धूप और पानी चाहिए और कितने दिनों में पौधे पर लाल मिर्च आने लगती है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 31 Oct 2026 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीरी मिर्च अपने गहरे लाल रंग और हल्के तीखेपन के लिए जानी जाती है. इसका इस्तेमाल सब्जी, दाल और कई तरह के पकवानों को अच्छा रंग देने के लिए किया जाता है. अगर आपको भी घर पर ताजी कश्मीरी मिर्च उगान  चाहते हैं, तो इसके लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है. आप गमले में भी इसका पौधा लगा सकते हैं. सही मिट्टी, धूप और पानी का ध्यान रखकर पौधे को अच्छी तरह उगाया जा सकता है .

ऐसे लगाएं कश्मीरी मिर्च के बीज

कश्मीरी मिर्च उगाने के लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज लें. इन्हें छोटी ट्रे या गमले में भुरभुरी मिट्टी और जैविक खाद मिलाकर बोएं. बीजों को मिट्टी में लगभग आधा सेंटीमीटर गहराई पर डालें और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें. इसके बाद स्प्रे की मदद से थोड़ा पानी दें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे. गमले में पानी निकलने के लिए नीचे छेद जरूर रखें . आमतौर पर सही गर्मी और नमी मिलने पर बीज 7 से 14 दिनों में अंकुरित होने लगते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Winter Crop Protection: सर्दियों में फसलों पर मंडराया बीमारी का खतरा! ऐसे करें बचाव
सर्दियों में फसलों पर मंडराया बीमारी का खतरा! ऐसे करें बचाव
एग्रीकल्चर
Wheat Sowing: गेहूं की ज्यादा पैदावार के लिए बोएं ये किस्में, ICAR ने जारी की सलाह
गेहूं की ज्यादा पैदावार के लिए बोएं ये किस्में, ICAR ने जारी की सलाह
एग्रीकल्चर
Crop Compensation: बारिश से फसल को नुकसान तो मुआवजा देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन
बारिश से फसल को नुकसान तो मुआवजा देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन
एग्रीकल्चर
Elephant Attack: खेत में घुस जाए हाथी तो क्या करें, कैसे उसे भगाएं?
खेत में घुस जाए हाथी तो क्या करें, कैसे उसे भगाएं?

यह भी पढ़ें : Krishak Unnati Yojana: किसानों को 15000 प्रति एकड़ देगी सरकार, बस पूरी करनी होगी ये शर्त 

कितनी धूप और पानी का रखें ख्याल 

कश्मीरी मिर्च के पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना करीब 5 से 6 घंटे धूप मिल सके. मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न डालें. गमले की मिट्टी सूखने लगे, तभी पानी दें. पौधे की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाते  रहें हैं. ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा रहने से जड़ें खराब होती हैं. जड़ों का ख्याल रखता3 हुए पानी दें. पौधे की पत्तियों पर कीड़े दिखाई दें, तो समय रहते उनकी जांच करें और हटाएं.

 कितना लगता है समय ?

कश्मीरी मिर्च के पौधे पर फल आने का समय बीज की किस्म, मौसम और देखभाल पर निर्भर करता है. आमतौर पर बीज बोने के करीब 60 से 90 दिनों बाद पौधे पर फूल आने शुरू हो जाते है. इसके बाद मिर्च बनने और लाल होकर पकने में कुछ और सप्ताह लगते हैं. यानी पहली लाल मिर्च मिलने में लगभग 90 से 120 दिन या उससे ज्यादा समय लगता है. मिर्च जब पूरी तरह लाल हो जाए, तब उसे पौधे से तोड़े. नियमित देखभाल करने से पौधे पर लंबे समय तक मिर्च आती रहती है.

यह भी पढ़ें : Rabi Crops: बारिश के बाद खेत में भर गया है पानी, इन फसलों की कर सकते हैं बुवाई 

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Winter Crop Protection: सर्दियों में फसलों पर मंडराया बीमारी का खतरा! ऐसे करें बचाव
सर्दियों में फसलों पर मंडराया बीमारी का खतरा! ऐसे करें बचाव
एग्रीकल्चर
Wheat Sowing: गेहूं की ज्यादा पैदावार के लिए बोएं ये किस्में, ICAR ने जारी की सलाह
गेहूं की ज्यादा पैदावार के लिए बोएं ये किस्में, ICAR ने जारी की सलाह
एग्रीकल्चर
Crop Compensation: बारिश से फसल को नुकसान तो मुआवजा देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन
बारिश से फसल को नुकसान तो मुआवजा देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन
एग्रीकल्चर
Elephant Attack: खेत में घुस जाए हाथी तो क्या करें, कैसे उसे भगाएं?
खेत में घुस जाए हाथी तो क्या करें, कैसे उसे भगाएं?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी पर शशि थरूर ने यूं दी बधाई, कहा- 'शानदार खबर'
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं नई दुल्हन निधि राजदान? जानें दोनों की उम्र
CM उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं नई दुल्हन निधि राजदान? जानें दोनों की उम्र
इंडिया
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
इंडिया गठबंधन की रैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, क्या हुई बात?
क्रिकेट
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, पहले से तीसरे नंबर पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया, टॉप-2 में साउथ अफ्रीका
बॉलीवुड
'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर
'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर
इंडिया
'जन-महाभियोग' प्रस्ताव रख खरगे ने लगाए 6 आरोप, BJP बोली- पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की
'जन-महाभियोग' प्रस्ताव रख खरगे ने लगाए 6 आरोप, BJP बोली- पहली वोट चोरी नेहरू जी ने की
इंडिया
INDIA Bloc Jan Mahabhiyog Live: CEC के खिलाफ जन महाभियोग प्रस्ताव पास, राहुल बोले- सवालों में ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता
Live: CEC के खिलाफ जन महाभियोग प्रस्ताव पास, राहुल बोले- सवालों में ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
Watch: क्रिकेट मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, गेंद लगते ही बेसुध होकर गिरे
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget