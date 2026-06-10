Jeera Farming at Home: अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं शाही जीरा? जेब और जुबान दोनों देने लगेंगे दुआ
Jeera Farming at Home: अब घर की छत, बालकनी या किचन गार्डन में आसानी से उगाएं शुद्ध और खुशबूदार जीरा. जाने सही मिट्टी, धूप, पानी और बीज लगाने का तरीका, ताकि कुछ महीनों में आपको अपना ताजा जीरा मिल सके.
Jeera Farming at Home: बाजारों में फलों और सब्जियों में बढ़ती मिलावट को देखते हुए अधिकतर लोग अपने घरों में किचन गार्डन बनाकर फल और सब्जियां उगाने लगे हैं. लेकिन अब फलों और सब्जियों के साथ-साथ घरेलू मसालों में भी मिलावट के मामले सामने आने लगे हैं. जैसे जीरा, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले मसालों में भी मिलावट की शिकायतें देखने को मिल रही हैं.
ऐसे में लोग शुद्ध और सुरक्षित मसाले पाने के लिए उन्हें घर पर ही उगाने की ओर रुचि दिखा रहे हैं. जीरा एक ऐसा मसाला है, जिसे आमतौर पर हर घर में रोज इस्तेमाल किया जाता है. यह खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ पेट के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. आमतौर पर लोग घर में धनिया, पुदीना या मेथी जैसे मसाले उगाते हैं, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी हैं जिन्हें गमले, ग्रो बैग या छोटे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है.
ऐसे में जीरा एक ऐसा मसाला है, जो कि सुबह नाश्ता बनाने से लेकर दाल में तड़का लगाने और पुलाव तैयार करने तक, जीरा हर रसोई का अहम हिस्सा होता है. ऐसे में क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस तरह आप अपने घर की छत या बालकनी गार्डन में फूल और सब्जियां उगाते हैं, उसी तरह आप घर पर जीरे की खेती भी कर सकते हैं जिससे आप शुद्ध मसाला भी पा सकते हैं और पैसे की बचत भी कर सकते हैं. साथ ही जीरे के पौधे को ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे गमले या ग्रो बैग में भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए बस अच्छी धूप, सही मात्रा में पानी और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है.