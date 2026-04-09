किसान गांव में रहकर बन सकते हैं बड़े बिजनेसमैन, इस स्कीम में बेहद कम ब्याज पर मिल रहा लोन

किसान गांव में रहकर बन सकते हैं बड़े बिजनेसमैन, इस स्कीम में बेहद कम ब्याज पर मिल रहा लोन
KCC Loan For Animal Husbandry: गांव में रहकर डेयरी बिजनेस शुरू करने का यह बेस्ट टाइम है. क्योंकि सरकार पशुपालन के लिए बेहद सस्ता लोन दे रही है. वो भी बिना किसी गारंटी के. जान लें आवेदन का तरीका.
KCC Loan For Animal Husbandry: आज के समय में खेती सिर्फ अनाज उगाने तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि पशुपालन ने इसे एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया है. गांव में रहने वाले युवा और किसान भाई अब खेती के साथ-साथ डेयरी फार्मिंग और पशुपालन को अपनाकर बड़े बिजनेसमैन बनने का सपना सच कर रहे हैं. अक्सर देखा गया है कि बजट की कमी की वजह से कई शानदार आइडियाज बीच में ही रुक जाते हैं.
लेकिन अब सरकार ने इसका पक्का इंतजाम कर दिया है. पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu KCC) जैसी स्कीम के जरिए किसान अपनी पशुपालन की जरूरतों के लिए बेहद कम ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का लोन हासिल कर सकते हैं. यह एक ऐसा डिजिटल सपोर्ट है जो आपको आर्थिक आजादी देकर आपके पशुपालन के काम को एक प्रोफेशनल डेयरी बिजनेस का रूप देने में मदद करता है.
किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना गारंटी लोन
पशु किसान क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों को अपनी जरूरतों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता और न ही भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है. इस स्कीम के तहत 1.60 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी जमीन या चीज को गिरवी रखे यानी बिना गारंटी के दिया जाता है.
- समय पर पैसा लौटाने वाले किसानों को ब्याज में 3% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है.
- इस कार्ड की मदद से किसान साहूकारों के कर्ज जाल से बचकर सीधे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं और अपना क्रेडिट स्कोर सुधार रहे हैं.
पशुओं की संख्या के हिसाब से मिलेगी मदद
सरकार ने इस स्कीम को बहुत ही लॉजिकल बनाया है जिसमें लोन की राशि आपके पास मौजूद पशुओं की संख्या और उनके प्रकार पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए गाय और भैंस के रखरखाव के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है जिससे चारे और दवाइयों का खर्च आराम से निकल सके.
- प्रति गाय लगभग 40,000 रुपये और भैंस के लिए 60,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिलती है, जो पशुओं की संख्या बढ़ने पर 3 लाख तक जा सकती है.
- भेड़, बकरी और मुर्गी पालन करने वाले छोटे किसान भी अपनी यूनिट के हिसाब से इस कैश क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
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जान लें आवेदन करने का तरीका
इस सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल और डिजिटल फ्रेंडली रखा गया है ताकि गांव के किसान को परेशानी न हो. इसके लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर एक आसान सा फॉर्म भरना होता है.
- आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जैसे बेसिक डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है.
- वेरिफिकेशन पूरा होते ही बैंक आपको एक डेबिट कार्ड जैसा 'पशु केसीसी' जारी कर देता है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं.
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Source: IOCL