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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसान गांव में रहकर बन सकते हैं बड़े बिजनेसमैन, इस स्कीम में बेहद कम ब्याज पर मिल रहा लोन

किसान गांव में रहकर बन सकते हैं बड़े बिजनेसमैन, इस स्कीम में बेहद कम ब्याज पर मिल रहा लोन

KCC Loan For Animal Husbandry: गांव में रहकर डेयरी बिजनेस शुरू करने का यह बेस्ट टाइम है. क्योंकि सरकार पशुपालन के लिए बेहद सस्ता लोन दे रही है. वो भी बिना किसी गारंटी के. जान लें आवेदन का तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 09 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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KCC Loan For Animal Husbandry: आज के समय में खेती सिर्फ अनाज उगाने तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि पशुपालन ने इसे एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया है. गांव में रहने वाले युवा और किसान भाई अब खेती के साथ-साथ डेयरी फार्मिंग और पशुपालन को अपनाकर बड़े बिजनेसमैन बनने का सपना सच कर रहे हैं. अक्सर देखा गया है कि बजट की कमी की वजह से कई शानदार आइडियाज बीच में ही रुक जाते हैं.

लेकिन अब सरकार ने इसका पक्का इंतजाम कर दिया है. पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu KCC) जैसी स्कीम के जरिए किसान अपनी पशुपालन की जरूरतों के लिए बेहद कम ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का लोन हासिल कर सकते हैं. यह एक ऐसा डिजिटल सपोर्ट है जो आपको आर्थिक आजादी देकर आपके पशुपालन के काम को एक प्रोफेशनल डेयरी बिजनेस का रूप देने में मदद करता है.

किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना गारंटी लोन 

पशु किसान क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों को अपनी जरूरतों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता और न ही भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है. इस स्कीम के तहत 1.60 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी जमीन या चीज को गिरवी रखे यानी बिना गारंटी के दिया जाता है.

  • समय पर पैसा लौटाने वाले किसानों को ब्याज में 3% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% रह जाती है.
  • इस कार्ड की मदद से किसान साहूकारों के कर्ज जाल से बचकर सीधे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं और अपना क्रेडिट स्कोर सुधार रहे हैं.

पशुओं की संख्या के हिसाब से मिलेगी मदद

सरकार ने इस स्कीम को बहुत ही लॉजिकल बनाया है जिसमें लोन की राशि आपके पास मौजूद पशुओं की संख्या और उनके प्रकार पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए गाय और भैंस के रखरखाव के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है जिससे चारे और दवाइयों का खर्च आराम से निकल सके.

  • प्रति गाय लगभग 40,000 रुपये और भैंस के लिए 60,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिलती है, जो पशुओं की संख्या बढ़ने पर 3 लाख तक जा सकती है.
  • भेड़, बकरी और मुर्गी पालन करने वाले छोटे किसान भी अपनी यूनिट के हिसाब से इस कैश क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई

जान लें आवेदन करने का तरीका 

इस सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल और डिजिटल फ्रेंडली रखा गया है ताकि गांव के किसान को परेशानी न हो. इसके लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर एक आसान सा फॉर्म भरना होता है.

  • आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जैसे बेसिक डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है.
  • वेरिफिकेशन पूरा होते ही बैंक आपको एक डेबिट कार्ड जैसा 'पशु केसीसी' जारी कर देता है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: आपकी फसल को मंडी तक पहुंचाने में सरकार करेगी मदद, जान लें कैसे मिलेगी मदद

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Apr 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Kisan Credit Card Animal Husbandry
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