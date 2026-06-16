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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCardamom Farming: अपने किचन गार्डन में ऐसे करें इलायची की खेती, महक उठेगा कोना-कोना

Cardamom Farming: अपने किचन गार्डन में ऐसे करें इलायची की खेती, महक उठेगा कोना-कोना

जो इलायची आपकी चाय का स्वाद बढ़ाती है उसे भी आप अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं. जैसे आप अपने किचन गार्डन में सब्जियां और मसाले उगाते हैं, उसी तरह इलायची को भी आप अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 16 Jun 2026 09:50 AM (IST)
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Cardamom Farming: कई लोग अपने किचन गार्डन में कई तरह के पौधे और सब्जियां उगाते हैं. जिनमें हरी मिर्च, धनिया, साग, सब्जी और पौधे शामिल होते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो इलायची आपकी चाय और खाने का स्वाद बढ़ाती है उसे भी आप अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं. दरअसल जिस तरह से आप अपने किचन गार्डन में अलग-अलग तरह की सब्जियां और मसाले उगाते हैं, उसी तरह इलायची को भी आप अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपने किचन गार्डन में इलायची की खेती कैसे कर सकते हैं, जिससे आपके किचन गार्डन का कोना-कोना महक उठेगा. 

बीज से शुरू होती है इलायची की खेती 

जिस तरह से खेत में कोई भी फसल बीज से शुरू होती है, उसी तरह इलायची का पौधा भी बीज या सकर से तैयार किया जा सकता है. इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाले इलायची के बीज लेने होंगे. इलायची की खेती के लिए बीज जितने हेल्दी होंगे, पौधे की बढ़वार उतनी ही बेहतर होगी. 

सही मिट्टी और नमी भी है जरूरी 

इलायची मूल रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है. इसे हल्की, भुरभुरी और जैविक पदार्थ से भरपूर मिट्टी की जरूरत होती है. इसलिए गले में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और उपजाऊ मिट्टी का मिश्रण तैयार करें. इसके बाद यह मिश्रण पौधों की जड़ों को पर्याप्त  पोषण देने के साथ-साथ पानी की निकासी में बनाए रखता है. वहीं अगर गमले में पानी जमा हो जाए तो पौधा खराब भी हो सकता है. 

बीज लगाने के बाद क्या करें? 

किचन गार्डन में गमले में मिट्टी तैयार करने के बाद इलायची के बीज को मिट्टी में 1 से 2 इंच तक गहराई पर लगा लें. इसके बाद हल्की सिंचाई करें और लगातार  मिट्टी में नमी बनाया रखें. बीज लगाने के बाद छोटे-छोटे पौधे बाहर निकल आएंगे. एक्सपर्ट्स के अनुसार इलायची के बीजों का अंकुरण 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छा होता है. वहीं आम सब्जियों की तरह इलायची का पौधा तेज धूप को पसंद नहीं करता. यही वजह है कि दक्षिण भारत में इसकी खेती बड़े पेड़ों की छाया में की जाती है. अगर आप इसे किचन गार्डन या बालकनी में लगा लगा रहे हैं, तो ऐसी जगह चुने, जहां हल्की धूप और हवा आती हो. इससे पौधे की बढ़वार बेहतर तरीके से होती है. 

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पौधे बड़े होने पर कैसे आते हैं इलायची के दाने?

लगातार सिंचाई, खाद और देखभाल मिलने पर पौधा धीरे-धीरे विकसित होता है. शुरुआत में इसकी ऊर्जा, जड़ों और पत्तियों को मजबूत बनाने में लगती है. इसके बाद फूल आने शुरू होते हैं और इन्हीं फूलों से बाद में इलायची की फलियां विकसित होती है. आमतौर पर घर में लगाए गए पौधों में दो से तीन साल में फलियां आने लगती है जबकि खेतों में लगाए गए पौधों में थोड़ा जल्दी उत्पादन शुरू हो जाता है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 16 Jun 2026 09:50 AM (IST)
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Kitchen Garden Cardamom Farming Grow Cardamom At Home Cardamom Plant
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