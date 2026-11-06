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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGrow Beans at Home: किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका

Grow Beans at Home: किचन गार्डन में कैसे उगाएं बीन्स, जान लीजिए तरीका

घर की छत, बालकनी या छोटी सी जगह में भी आप आसानी से बीन्स उगा सकते हैं.सही मिट्टी, धूप और थोड़ी देखभाल से घर पर ही ताजी बीन्स की फसल तैयार करें और ताजी सब्जी पाएं

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Nov 2026 09:04 PM (IST)
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किचन गार्डन में सब्जियां उगाने का शौक है तो बीन्स एक अच्छा ऑप्शन है. इसे गमले, ग्रो बैग या जमीन में आसानी से उगाया जा सकता है. बीन्स का पौधा ज्यादा जगह नहीं मांगता, लेकिन इसकी अच्छी बढ़वार के लिए सही गमला, मिट्टी और धूप जरूरी है. इसकी कुछ किस्में झाड़ी की तरह बढ़ती हैं, जबकि कुछ बेल के रूप में फैलती हैं. बेल वाली किस्मों को सहारा देना पड़ता है. अगर आप भी घर पर बीन्स उगाना चाहते हैं तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर अच्छी फसल पा सकते हैं.

बीन्स उगाने के लिए कैसा होना चाहिए गमला?

बीन्स लगाने के लिए कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग चुनें. इसमें पानी निकलने के लिए नीचे छेद जरूर होने चाहिए. अब मिट्टी तैयार करने के लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में बराबर मात्रा में वर्मीकंपोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं. इससे मिट्टी में पोषक तत्व बने रहते हैं और पौधे की बढ़वार अच्छी होती है. ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत सख्त न हो, क्योंकि बीन्स की जड़ों को फैलने के लिए हवा और जगह चाहिए. आप चाहें तो बीज सीधे गमले में लगा सकते हैं. एक गमले में दो से तीन बीज करीब 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं और उनके बीच थोड़ी दूरी रखें.

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बीन्स के बीज लगाने का सही तरीका क्या है?

बीन्स के बीज लगाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पौधे को रोजाना करीब 5 से 6 घंटे धूप मिल सके. बीज बोने के बाद मिट्टी में हल्का पानी डालें. ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न हो. सामान्य तौर पर अनुकूल मौसम में बीज 5 से 10 दिनों में अंकुरित होने लगते हैं. अगर आपने बेल वाली किस्म लगाई है तो पौधा बड़ा होने से पहले ही गमले में लकड़ी, जाली या रस्सी का सहारा लगा दें. इससे बेल आसानी से ऊपर चढ़ेगी और पौधे को फैलने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए होगी. पौधों के बीच हवा का आना-जाना भी बना रहेगा.

पौधे की देखभाल से मिलेगी अच्छी फसल

बीन्स के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने लगे तो पानी दें. गर्मी में मिट्टी जल्दी सूखती है, इसलिए नमी पर नजर रखें. पौधे की बढ़वार के दौरान हर 15 से 20 दिन में थोड़ी वर्मीकंपोस्ट डालते रहें . सूखी पत्तियां और खराब हिस्से हटाते रहें. जब फलियां हरी, कोमल और अच्छी लंबाई की हो जाएं, तब उन्हें तोड़ लें. फलियों को समय पर तोड़ने से पौधे पर नई फलियां आने में मदद मिलती है. इस तरह थोड़ी सी जगह और नियमित देखभाल से आप अपने किचन गार्डन में ताजी बीन्स उगा सकते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 09:04 PM (IST)
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