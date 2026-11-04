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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर पर ऐसे लगाएं गेंदे का हाइब्रिड पौधा, 20 दिन में दिखने लगेंगे फूल

घर पर ऐसे लगाएं गेंदे का हाइब्रिड पौधा, 20 दिन में दिखने लगेंगे फूल

Gende Ki Kheti: अगर आप भी अपने घर को फूलों से सजाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 10 रुपये गेंदे का पौधा लगा सकते हैं. सही मिट्टी, धूप और देखभाल से 20 से 25 दिनों में इसमें फूल खिलने लगते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 04 Nov 2026 10:13 AM (IST)
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Marigold Gardening Tips: त्योहारों के इस मौसम में अगर आप भी अपने घर, बालकनी या छत को रंग-बिरंगे फूलों से सजाना चाहते हैं, तो गेंदे का पौधा लगा सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि, इसे लगाने के लिए न तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए और न ही देखभाल पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. 

थोड़ी सी धूप, सही मिट्टी और समय पर पानी देकर आप घर में ही गेंदे के सुंदर फूल खिला सकते हैं. अच्छी बात यह है कि नर्सरी में इसके छोटे पौधे सिर्फ 10 रुपये से मिलने शुरू हो जाते हैं. वहीं, फूलों से भरे बड़े पौधे भी कम कीमत में मिल सकते हैं.

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अगस्त से मार्च तक लगा सकते हैं गेंदा

गेंदे का पौधा लगाने के लिए अगस्त से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम के हिसाब से इसकी अच्छी बढ़त होती है और पौधे पर खूब फूल खिलते हैं. खासकर हाइब्रिड गेंदा देखने में काफी आकर्षक होता है. इसमें फूल बड़े-बड़े गुच्छों में खिलते हैं, जिससे घर का आंगन और बालकनी सुंदर दिखने लगती है. सही देखभाल मिलने पर यह पौधा कई महीनों तक फूल देता रहता है.

बीज या छोटा पौधा, कैसे करें शुरुआत?

  • आप चाहें तो इसके बीज खरीदकर गमले या क्यारी में लगा सकते हैं. 
  • इसके अलावा नर्सरी से तैयार छोटा पौधा लाकर भी लगा सकते हैं. 
  • अगर आप पहली बार पौधा लगा रहे हैं, तो नर्सरी से छोटा पौधा खरीदना सही रहेगा. 
  • इससे बीज उगने और पौधा तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.


घर पर ऐसे लगाएं गेंदे का हाइब्रिड पौधा, 20 दिन में दिखने लगेंगे फूल

यह भी पढ़ें: पौधे में लगे टमाटर फटने लगे हैं, ऐसे में क्या करें किसान?

मिट्टी तैयार करते समय रखें ध्यान

गेंदे का पौधा लगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लें. इसके बाद उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला दें. इससे मिट्टी को पोषण मिलता है और पौधे की जड़ें अच्छी तरह बढ़ पाती हैं. अब इस तैयार मिट्टी में पौधा लगाकर हल्का पानी डाल दें. ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो, क्योंकि ज्यादा पानी से पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

20 से 25 दिन में दिखने लगेंगे फूल

पौधा लगाने के बाद नियमित रूप से पानी देते रहें. गेंदे के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां रोजाना पर्याप्त धूप आती हो. आप इसे घर की छत, बालकनी या आंगन में लगा सकते हैं. सही मौसम और देखभाल मिलने पर पौधा करीब 20 से 25 दिन में फूल देना शुरू कर सकता है. इसके बाद कई महीनों तक इसमें फूल आते रह सकते हैं.

सिर्फ 10 रुपये से शुरू होगी बागवानी

गेंदे के पौधे ज्यादा महंगे नहीं होते. नर्सरी में छोटे पौधे करीब 10 रुपये में मिल सकते हैं, जबकि थोड़े बड़े और फूल लगे पौधों की कीमत करीब 25 रुपये तक हो सकती है. इनमें गोल्डन और ऑरेंज रंग के फूलों वाले पौधे भी मिलते हैं. 

यह भी पढ़ें: यूरिया डालने के बाद भी फसल नहीं बढ़ रही? ये हो सकती हैं वजहें

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 04 Nov 2026 10:13 AM (IST)
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