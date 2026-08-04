मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरफूलों की खेती पर 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

फूलों की खेती पर 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Flower Farming Subsidy: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फूलों की खेती पर 50% सब्सिडी चाहिए मिल रही है. इसमें कौन-कौन से फूल उगा सकते हैं आप जानें क्या है योजना में आवदेन की प्रोसेस.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

Flower Farming Subsidy: बहुत से किसान आज भी पारंपरिक खेती के भरोसे ही रहते हैं. लेकिन जब पारंपरिक अनाज वाली फसलों में मेहनत और लागत ज्यादा लगने लगे मगर मुनाफा कम होने लगे. तब बागवानी और फूलों की खेती किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा साबित हो सकती है. आज के वक्त में शादी-विवाह जैसे फंक्शन, धार्मिक उत्सवों, पार्टियों और सजावट के कामों के लिए बाजार में गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, जरबेरा और कंदीय फूलों जैसे ट्यूलिप और ग्लेडियोलस की मांग साल के बारह महीने बनी रहती है. 

इसी भारी मांग को देखते हुए और किसानों को पारंपरिक खेती से हटाकर हाई-प्रोफिट फसलों की तरफ लाने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन चला रही है. इस योजना के तहत अगर आप फूलों की कमर्शियल खेती शुरू करते हैं, तो सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत पर 50% तक की भारी सब्सिडी दे रही है. इस सरकारी मदद से किसानों की शुरुआती लागत आधी रह जाती है और वह पहले ही सीजन से बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं. जान लें आवेदन की प्रोसेस. 

किस फूल की खेती पर कितनी सब्सिडी?

सरकार ने अलग-अलग किस्म के फूलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक मानक बजट तय किया हुआ है. योजना के नियमों के मुताबिक आप चाहे गेंदे जैसे खुले फूल उगाएं या फिर पॉलीहाउस और कट फ्लावर्स वाले महंगे फूल, तय यूनिट कॉस्ट का 50% हिस्सा सरकार खुद उठाती है. मसलन अगर कंदीय या कट फ्लावर्स के लिए तय लागत 150000 रुपये प्रति हेक्टेयर आ रही है. 

तो उद्यान विभाग आपको सीधे 75000 रुपये की आर्थिक मदद देता है. इसी तरह गेंदे जैसे नॉर्मल खुले फूलों की खेती पर भी लगभग 20000 रुपये से 4लेकर 0000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. यह सरकारी सहायता मिलने से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, पौधे, खाद और कीटनाशक खरीदने में भारी राहत मिल जाती है.


फूलों की खेती पर 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

यह भी पढ़ें: घर पर कैसे करें सफेद हल्दी की खेती, इसमें कितनी कमाई?

कौन-कौन से किसान ले सकते हैं लाभ?

सरकार की इस योजना का फायदा देश का कोई भी किसान उठा सकता है, लेकिन छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला किसानों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है. आवेदन करने वाले किसान के पास खुद के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

 आप कम से कम 5 से 10 साल के रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट यानी किराये की जमीन पर भी इस योजना के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2 से 4 हेक्टेयर तक का रकबा तय होता है. इसके अलावा खेत में पानी की सही व्यवस्था और सिंचाई का एकदम ठीकठाक बंदोबस्त होना बेहद जरूरी है जिससे फसल को कोई नुकसान न पहुंचे.


फूलों की खेती पर 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

  • अब इस योजना में अप्लाई करना बेहद आसान है. किसानों को किसी सरकारी दफ्तर के बार-बार चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वह अपने राज्य के डीबीटी हॉर्टिकल्चर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
  • आवेदन के समय आपके पास पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की साफ फोटोकॉपी, जमीन की खसरा-खतौनी या जमाबंदी, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो तैयार होने चाहिए.
  • ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जिला उद्यान अधिकारी की टीम आपके खेत का भौतिक सत्यापन यानी जमीनी जांच-पड़ताल करती है. सब कुछ सही पाए जाने पर सब्सिडी की पूरी राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी जाती है.

यह भी पढ़ें: कृषि यंत्र किराए पर देने का बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या इसमें भी लगता है लाइसेंस?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Subsidy Flower Farming Subsidy Scheme Horticulture
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
फूलों की खेती पर 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
फूलों की खेती पर 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
एग्रीकल्चर
How To Keep Paneer Fresh: 10 दिनों तक नहीं खराब होगा पनीर, डेयरी सेक्टर में क्रांति ला देगी ये खोज
10 दिनों तक नहीं खराब होगा पनीर, डेयरी सेक्टर में क्रांति ला देगी ये खोज
एग्रीकल्चर
बकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा
बकरी पालन पर 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा
एग्रीकल्चर
केले की खेती के लिए सरकार दे रही इतने पैसे
केले की खेती के लिए सरकार दे रही इतने पैसे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान बातचीत के लिए मांगता है भीख, लेकिन...', तेहरान पर भड़के ट्रंप
'ईरान बातचीत के लिए मांगता है भीख, लेकिन...', तेहरान पर भड़के ट्रंप
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: रवि शंकर प्रसाद बोले, 'BJP और NDA ने काफी...'
बांकीपुर रिजल्ट: रवि शंकर प्रसाद बोले, 'BJP और NDA ने काफी...'
बिहार
Xप्लेन: क्या बांकीपुर के बाद सम्राट-तेजस्वी की जगह के लिए जंग लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
बांकीपुर के बाद सम्राट-तेजस्वी की जगह के लिए जंग लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
DPL में किस टीम से खेल रहे हैं सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन?
DPL में किस टीम से खेल रहे हैं सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन?
विश्व
PoJK के दिखावटी चुनाव में PML-N को बहुमत, PAK के आतंक के नेक्सस की खुली पोल
PoJK के दिखावटी चुनाव में PML-N को बहुमत, PAK के आतंक के नेक्सस की खुली पोल
भोजपुरी सिनेमा
'मैं अकेले कैसे फीलिंग दूं?' काजल राघवानी ने आम्रपाली पर लगाया आरोप, खेसारी पर भी साधा निशाना
'मैं अकेले कैसे फीलिंग दूं?' काजल राघवानी ने आम्रपाली पर लगाया आरोप, खेसारी पर भी साधा निशाना
इंडिया
RSS का बड़ा प्लान! 100 से ज्यादा शहरों के Gen Z से संवाद करेंगे भागवत
RSS का बड़ा प्लान! 100 से ज्यादा शहरों के Gen Z से संवाद करेंगे भागवत
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget