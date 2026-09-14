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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर35 रुपये किलो प्याज बेच रहा NAFED, कैसे खरीद सकते हैं आप?

35 रुपये किलो प्याज बेच रहा NAFED, कैसे खरीद सकते हैं आप?

केंद्र सरकार ने बढ़ती प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक से कांदा एक्सप्रेस के जरिए 35 रुपये प्रति किलो की दर पर प्याज बेचना शुरू किया है, NAFED और NCCF से यह सस्ता प्याज खरीद सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 14 Sep 2026 01:38 PM (IST)
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प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में जहां खुले बाजार में प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, वहीं सरकार अपने बफर स्टॉक से सिर्फ 35 रुपये प्रति किलो की दर पर प्याज बेच रही है. यह कीमत मौजूदा बाजार भाव से करीब 44 प्रतिशत तक कम है. आइए जानते हैं आखिर यह सस्ता प्याज़ कहां से और कैसे खरीदा जा सकता है.

कहां से आ रहा है यह सस्ता प्याज

सरकार महाराष्ट्र के नासिक स्थित अपने बफर स्टॉक से प्याज़ निकालकर देशभर में सप्लाई कर रही है. इसके लिए खास मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिन्हें कांदा एक्सप्रेस नाम दिया गया है. यह ट्रेनें नासिक से प्याज लेकर दिल्ली, चेन्नई, मदुरै, एर्नाकुलम यानी कोच्चि और गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंच रही हैं, ताकि कीमतों पर जल्द से जल्द लगाम कसी जा सके.

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किन एजेंसियों के जरिए हो रही है बिक्री

यह रियायती प्याज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NAFED, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के जरिए बेचा जा रहा है. दिल्ली में इसकी शुरुआत केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने 27 अगस्त को कृषि भवन से एनसीसीएफ के और NAFED की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर की थी.

आम आदमी कहां से खरीद सकता है?

उपभोक्ता अपने नजदीकी NAFED बाजार आउटलेट या NAFED मोबाइल वैन से प्याज खरीद सकते हैं. इसके अलावा एनसीसीएफ की मोबाइल वैन और देशभर में मौजूद करीब 100 केंद्रीय भंडार आउटलेट्स से भी यह सस्ता प्याज खरीद सकते हैं. दिल्ली में फिलहाल NAFED के करीब 13 आउटलेट्स के जरिए भी बिक्री की इंतेजाम की गई है.

पहले दिन कितना बिका प्याज

शुरुआत में यह योजना छोटे स्तर पर शुरू हुई थी, पहले दिन करीब 400 किलो प्याज बेचा गया. लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, सरकार ने सप्लाई और आउटलेट्स की संख्या दोनों में बढ़ोतरी की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह राहत पहुंचा सके.

शहरों में कितना है खुले बाजार का भाव

जिस वक्त सरकार 35 रुपये किलो पर प्याज बेच रही है, उसी दौरान खुले बाजार में चेन्नई में प्याज करीब 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना हो चुकी है. वहीं दिल्ली में भी खुले बाजार का भाव 55 से 62 रुपये प्रति किलो के बीच है, जिससे सरकारी सब्सिडी वाले प्याज की मांग लगातार बढ़ रही है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
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