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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर5 एकड़ करनी है सब्जियों की खेती, ये पांच फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा

5 एकड़ करनी है सब्जियों की खेती, ये पांच फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा

पारंपरिक खेती छोड़कर सब्जियों की बागवानी करने वाले किसानों के लिए यह खबर बेहद काम की है; जानिए भारी डिमांड वाली उन पांच चुनिंदा फसलों के नाम, जो कम समय और कम लागत में देती हैं बंपर कमाई का मौका

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 13 Oct 2026 07:20 PM (IST)
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पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं और धान की खेती में मेहनत ज्यादा और मुनाफा सीमित होता जा रहा है. यही वजह है कि देश के प्रगतिशील किसान अब नकदी फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं. अगर आपके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, तो सब्जियों की खेती आपके लिए एक बेहतरीन और मुनाफेदार सौदा साबित हो सकती है. सब्जियां बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं और मंडियों में इनकी मांग साल के बारह महीने बनी रहती है. सही प्रबंधन और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान भाई 5 एकड़ जमीन से हर साल लाखों रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 शानदार और अधिक मुनाफा देने वाली सब्जियों के बारे में, जिनकी खेती से आपकी किस्मत बदल सकती है.

टमाटर की अगेती खेती से बंपर मुनाफा

5 एकड़ में से अगर आप 1 से 2 एकड़ जमीन पर भी उन्नत किस्म के टमाटर लगाते हैं, तो यह तगड़ी कमाई का जरिया बन सकता है. टमाटर की खेती ओपन फील्ड और पॉलीहाउस दोनों में की जा सकती है. अगेती किस्मों की बुवाई करने से जब फसल समय से पहले मंडी में पहुंचती है, तो किसानों को इसके बहुत ऊंचे दाम मिलते हैं. ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करने से टमाटर का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है. सही देखरेख मिलने पर प्रति एकड़ 30 से 40 टन तक की उपज आसानी से मिल जाती है.

मिर्च और रंग-बिरंगी शिमला मिर्च की मांग

बाजार में तीखी हरी मिर्च के साथ-साथ शिमला मिर्च की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर बड़े शहरों और peri-urban इलाकों में लाल और पीली शिमला मिर्च के दाम हमेशा ऊंचे बने रहते हैं. मिर्च की फसल एक बार लगाने के बाद कई महीनों तक लगातार उत्पादन देती है, जिससे किसानों को बार-बार तुड़ाई करने और हर हफ्ते कमाई करने का मौका मिलता है. 

कम लागत में तैयार होने वाली भिंडी

भिंडी की फसल बुवाई के मात्र 45 से 50 दिनों के भीतर पहली तुड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. 5 एकड़ के एक हिस्से में भिंडी लगाकर आप हर दूसरे दिन इसकी तुड़ाई करके स्थानीय मंडी में बेच सकते हैं. बरसात और गर्मियों के मौसम में भिंडी के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं. बस किसानों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वे सफेद मक्खी और पीला मोजेक वायरस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए हमेशा अच्छी कंपनियों के प्रतिरोधी बीजों का ही चयन करें.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में किन राज्यों में घटती है प्याज की खपत? टॉप-5 राज्य कौन-से?

लौकी और करेले की खेती

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि इन सब्जियों को जमीन पर फैलाने के बजाय मचान विधि या पंडाल सिस्टम के जरिए ऊपर चढ़ाया जाए, तो फलों की गुणवत्ता बहुत शानदार होती है. मचान पर फल लटकने के कारण वे मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आते, जिससे उनमें कीड़े या सड़न नहीं लगती और बाजार में उनके पूरे दाम मिलते हैं. बेंगलुरु और अन्य इलाकों के किसान इन दिनों छोटी लौकी उगाकर विदेशों तक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं.

हरी मटर और अगेती फूलगोभी का गणित

सर्दियों के सीजन की शुरुआत से ठीक पहले अक्टूबर के महीने में अगेती फूलगोभी और हरी मटर की बुवाई करना कमाई के लिहाज से गेम चेंजर साबित होता है. जब मंडियों में नई और ताजी हरी मटर पहुंचती है, तो शुरुआती थोक दाम बहुत ऊंचे होते हैं. फूलगोभी और मटर की फसलें खेत को बहुत जल्दी खाली भी कर देती हैं, जिससे किसानों को उसी जमीन पर अगली फसल लेने का पूरा मौका मिल जाता है.

यह भी पढ़ें: ड्रिप सिंचाई में कितनी लागत आती है, जानें पूरा हिसाब-किताब?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
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