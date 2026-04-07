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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKisan Credit Card: कैसे बनता है किसान क्रेडिट कार्ड, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

Kisan Credit Card: कैसे बनता है किसान क्रेडिट कार्ड, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत साल 1998-99 में की गई थी. इसका उद्देश्य किसानों को बिना ज्यादा कागजी प्रक्रिया के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ते हुए उन्हें समय पर कर्ज उपलब्ध कराना है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 Apr 2026 04:08 PM (IST)
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Kisan Credit Card: देश के किसानों को सस्ता और आसान कर्ज उपलब्ध कराने की लिए सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है. यह योजना किसानों को खेती से जुड़े जरूरत के लिए समय पर लोन दिलाने का एक अहम माध्यम बन चुकी है. कम ब्याज दर और आसान प्रक्रिया के कारण ग्रामीण इलाकों में इसका उपयोग तेजी से बड़ा है. खास बात यह है कि इसके जरिए किसान बीज, खाद, कीटनाशक, पशुपालन और दूसरे कृषि कार्यों के लिए भी वित्तीय सहायता ले सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनता है और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है.

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत साल 1998-99 में की गई थी. इसका उद्देश्य किसानों को बिना ज्यादा कागजी प्रक्रिया के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ते हुए उन्हें समय पर कर्ज उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, जिससे वह अपनी खेती और दूसरे जरूरी खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं.

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कैसे बनता है किसान क्रेडिट कार्ड?

ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसान को सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक शाखा में जानना होता है. वहां जाकर केसीसी के लिए आवेदन फॉर्म भरना होता है. फॉर्म भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ इसे बैंक में जमा किया जाता है. इसके बाद बैंक अधिकारी आवेदन और डॉक्यूमेंट की जांच करते हैं. साथ ही किसान की भूमि और आय से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जाता है. सभी जानकारी सही पाई जाने पाए जाने पर बैंक की ओर से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है. जिसके जरिए वह तय सीमा तक लोन ले सकता है.

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कई डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं. जिनमें पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है. इसके अलावा एड्रेस प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, भूमि से जुड़े डॉक्यूमेंट जैसे खसरा-खतौनी, पट्टा या जमीन की रसीद. इसके अलावा बैंक खाते की जानकारी, पासपोर्ट साइज फोटो और भरा हुआ और सिग्नेचर किया हुआ आवेदन फॉर्म जरूरी होता है. बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कॉपी साफ और स्पष्ट हो और जरूरत पड़ने पर मूल डॉक्यूमेंट भी साथ रखें.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, संयुक्त किसान, किराएदार किसान, बटाईदार और खेती से जुड़े दूसरे लोग भी ले सकते हैं. यानी जो भी व्यक्ति कृषि कार्यों से जुड़ा है, वह इसके लिए आवेदन कर सकता है. वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को कम ब्याज पर लोन मिलता है. सरकार की ओर से ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर और कम हो जाती है. इसके अलावा किसानों को एटीएम जैसे सुविधा वाला कार्ड मिलता है, जिससे वह जरूरत के अनुसार पैसा निकाल सकता है. कई मामलों में बीमा कवर भी दिया जाता है, जिससे दुर्घटना जैसे कंडीशन में किसान को आर्थिक मदद मिल सके.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Apr 2026 04:08 PM (IST)
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Kisan Credit Card Farmer Loan KCC Scheme KCC Application Process
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