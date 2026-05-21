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Tea From Land To Cup पत्ती टूटने से लेकर प्याले तक कैसे पहुंचती है आपकी पसंदीदा चाय? जान लें पूरा प्रोसेस

चाय की बात करना भी भारतीयों को खुश कर देता है पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की हे कि यह कहां से चलकर हमारे कप तक पहुंचता है आईए जानते है इसके बारे में

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 21 May 2026 08:45 AM (IST)
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भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ी एक आदत है. सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, एक कप चाय सब ठीक कर देता है. लेकिन यह चाय आपके कप तक पहुँचने से पहले एक लंबा सफर तय करती है. आइए जानते हैं चाय की पूरी तैयारी — खेती से लेकर आपके घर में बनने तक.

चाय की खेती कैसे होती है?

चाय का पौधा खास जलवायु में उगाया जाता है. इसे ठंडी, नम और हल्की धूप वाली जगह पसंद होती है. भारत में असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है. चाय के पौधे को ज्यादा ऊँचा नहीं बढ़ने दिया जाता, ताकि पत्तियाँ आसानी से तोड़ी जा सकें.

सबसे अच्छी चाय के लिए “दो पत्ती और एक कली” तोड़ी जाती है. यही हिस्सा सबसे ज्यादा स्वाद और खुशबू देता है. यह काम हाथ से किया जाता है, जिससे गुणवत्ता बनी रहती है.

फैक्ट्री में क्या होता है?

तोड़ी गई पत्तियाँ तुरंत फैक्ट्री भेजी जाती हैं. वहाँ सबसे पहले उनकी नमी कम की जाती है (विदरिंग)। फिर उन्हें रोल या CTC मशीन से गुजारा जाता है, जिससे उनका आकार बदलता है और स्वाद विकसित होता है.

इसके बाद ऑक्सीकरण (फर्मेंटेशन) होता है, जिससे चाय का रंग और स्वाद बनता है. फिर पत्तियों को सुखाकर छांटा जाता है और अलग-अलग ग्रेड में बाँटा जाता है. आखिर में पैकिंग कर दी जाती है.

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बाजार तक पहुंचने का सफर

फैक्ट्री से तैयार चाय नीलामी केंद्रों या सीधे कंपनियों के पास जाती है. वहां से यह ब्रांडेड पैकेट में पैक होकर थोक और खुदरा दुकानों तक पहुंचती है. कुछ चाय विदेशों में निर्यात भी की जाती है, लेकिन भारत में उत्पादित चाय का बड़ा हिस्सा यहीं पी लिया जाता है.

 घर में चाय कैसे तैयार होती है?

भारत में आमतौर पर दूध वाली चाय बनाई जाती है. एक पतीले में पानी उबाला जाता है. उसमें चायपत्ती डाली जाती है, फिर अदरक, इलायची या मसाले मिलाए जा सकते हैं. जब पानी गहरा रंग पकड़ लेता है, तब उसमें दूध और चीनी मिलाई जाती है. कुछ मिनट उबालने के बाद चाय को छानकर कप में डाला जाता है.

अगर ग्रीन टी बनानी हो तो पानी को उबालकर थोड़ा ठंडा किया जाता है, फिर उसमें ग्रीन टी डालकर 2–3 मिनट ढक दिया जाता है. बाद में छानकर पिया जाता है.

 एक कप चाय की असली कीमत

चाय का हर कप सिर्फ उबला हुआ पानी और पत्ती नहीं है. इसके पीछे किसानों की मेहनत, फैक्ट्री की प्रक्रिया, व्यापारियों की व्यवस्था और अंत में आपके हाथों की तैयारी जुड़ी होती है.

अगली बार जब आप चाय की चुस्की लें, तो याद रखिए — यह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा का परिणाम है. सच कहें तो चाय का हर कप अपने अंदर मेहनत, परंपरा और अपनापन समेटे होता है.

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Published at : 21 May 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Cultivation Tea Farming Assamese Tea
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