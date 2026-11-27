मूंगफली खाना तो ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर के आंगन या बड़े गमले में भी उगाया जा सकता है, इसके लिए आपको किसी बड़े खेत की जरूरत नहीं है. बस सही मिट्टी, अच्छी धूप और थोड़ी देखभाल से आप घर पर ही मूंगफली का पौधा लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसे लगाने का तरीका और इसकी देखभाल कैसे करें.

मूंगफली लगाने के लिए कैसे तैयार करें मिट्टी?

मूंगफली का पौधा लगाने के लिए ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें पानी जमा न हो और पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें. इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं, तो कम से कम 12 से 18 इंच गहरा गमला लें. मिट्टी में सामान्य मिट्टी, सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट और रेत मिलाकर तैयार करें. बीज के लिए बाजार से मिलने वाली भुनी हुई मूंगफली न लें. इसकी जगह बिना भुने कच्चे और साबुत दाने चुनें. इन्हें बोने से पहले 4 से 12 घंटे तक पानी में भिगो दें. इसके बाद बीजों को मिट्टी में करीब 1 से 2 इंच गहराई पर लगाएं. हर बीज के बीच 4 से 6 इंच की दूरी रखें और ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर पानी दें.

पौधे की बढ़त के लिए इन बातों का रखें ध्यान

मूंगफली के पौधे को अच्छी बढ़त के लिए रोजाना करीब 6 से 8 घंटे की सीधी धूप चाहिए. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी आती हो. पौधे को पानी देते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, लेकिन गमले में पानी जमा न हो. ज्यादा पानी से जड़ों को नुकसान होता है. पौधे के आसपास उगने वाली घास और खरपतवार को समय-समय पर हटाते रहें. मूंगफली के पौधे में फूल आने के बाद उसकी टहनी मिट्टी की तरफ झुकती है और मिट्टी के अंदर जाकर फली बनाती है. इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पौधे के आसपास की मिट्टी को बहुत ज्यादा न खोदें. अगर पौधे पर कीड़े दिखाई दें, तो उनकी पहचान करके उचित उपाय करें.

यह भी पढ़ें : 1000 वर्ग मीटर में शुरू करें पॉलीहाउस खेती, जानें लागत और कमाई

कितने दिन में तैयार होती है मूंगफली?

मूंगफली की फसल आमतौर पर 90 से 120 दिनों में तैयार होती है. जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें तो समझ सकते हैं कि फलियां पकने के करीब हैं. इस समय पौधे को सावधानी से मिट्टी से बाहर निकालें. उसकी जड़ों में लगी मूंगफली की फलियों को अलग करें. फलियों को इस्तेमाल करने या रखने से पहले अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. इसके लिए इन्हें करीब एक से दो सप्ताह तक हवादार जगह पर सुखा दें. ध्यान रखें कि मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए मौसम, मिट्टी और देखभाल का सही होना जरूरी है. ठंड के दिनों में बहुत कम तापमान होने पर बीजों का अंकुरण धीमा हो जाता है, इसलिए बुवाई के लिए सही मौसम चुनें.

यह भी पढ़ें : गोदाम बनवाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन! ब्याज में भी मिलेगी छूट