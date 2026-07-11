छत पर उगा सकते हैं चिया सीड्स, बस इन चीजों की होगी जरूरत

Chia Seed Farming: चिया सीड्स को सुपरफूड के तौर पर काफी पसंद किया जाता है. पिछले कुछ वक्त में इसकी मांग काफी बढ़ी है. और इसी के चलते अब कई लोग इसे घर पर उगाने की भी कोशिश कर रहे हैं. अगर आपके पास छत, बालकनी या थोड़ी सी खुली जगह है. तो आप गमले या ग्रो बैग में भी चिया सीड्स के पौधे तैयार कर सकते हैं.

इसे उगाने के लिए सही मिट्टी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है. घर पर उगाए गए चिया पौधे न सिर्फ ताजा और नैचुरल होते हैं. बल्कि बागवानी का शौक रखने वालों के लिए भी यह एक शानदार बढ़िया ऑप्शन है. शुरुआत करने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लें. जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी रहे.

ऐसे उगाएं चिया सीड्स

चिया सीड्स उगाने के लिए सबसे पहले ऐसा गमला चुनें जिसमें पानी आसानी से निकल सके. मिट्टी हल्की, भुरभुरी और जैविक खाद से भरपूर होनी चाहिए. मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाने से पौधों को बेहतर पोषण मिलता है. बीजों को बहुत गहराई में दबाने की जरूरत नहीं होती.

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इन्हें हल्के हाथ से मिट्टी की सतह पर डालकर ऊपर से पतली परत बिछा दें. इसके बाद स्प्रे की मदद से हल्का पानी दें जिससे बीज अपनी जगह से न हटें. गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलती हो. सही वातावरण मिलने पर कुछ ही दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है और पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं.

सिंचाई का रखें ध्यान

चिया के पौधों को जरूरत के अनुसार ही पानी दें. मिट्टी में लगातार ज्यादा नमी रहने से जड़ें प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए पानी तभी दें जब ऊपरी सतह सूखी महसूस हो. समय समय पर खरपतवार हटाते रहें और पौधों के आसपास सफाई बनाए रखें. अगर पौधों की बढ़वार धीमी लगे तो थोड़ी मात्रा में जैविक खाद डाल सकते हैं.

देखभाल से मिलेगी अच्छी ग्रोथ

कीटों का हमला दिखाई देने पर नीम आधारित जैविक घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है. पौधे पूरी तरह तैयार होने के बाद इनके फूल और बीज बनने लगते हैं. बीज पकने पर उन्हें सावधानी से निकालकर अच्छी तरह सुखाएं और फिर एयरटाइट डिब्बे में सुरक्षित रखें. सही देखभाल के आप साथ छत पर बढ़िया और ताजे चिया सीड्स उगा सकते हैं.

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