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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरछत पर उगा सकते हैं चिया सीड्स, बस इन चीजों की होगी जरूरत

छत पर उगा सकते हैं चिया सीड्स, बस इन चीजों की होगी जरूरत

Chia Seed Farming: महंगे चिया सीड्स को अब बाजार से खरीदने के बजाय घर की छत पर ही आसानी से उगाया जा सकता है. कुछ बेसिक चीजों और सही देखभाल के साथ गमलों में अच्छी पैदावार ली जा सकती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 11 Jul 2026 08:25 AM (IST)
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Chia Seed Farming: चिया सीड्स को सुपरफूड के तौर पर काफी पसंद किया जाता है. पिछले कुछ वक्त में इसकी मांग काफी बढ़ी है. और इसी के चलते अब कई लोग इसे घर पर उगाने की भी कोशिश कर रहे हैं. अगर आपके पास छत, बालकनी या थोड़ी सी खुली जगह है. तो आप गमले या ग्रो बैग में भी चिया सीड्स के पौधे तैयार कर सकते हैं.

इसे उगाने के लिए सही मिट्टी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है. घर पर उगाए गए चिया पौधे न सिर्फ ताजा और नैचुरल होते हैं. बल्कि बागवानी का शौक रखने वालों के लिए भी यह एक शानदार बढ़िया ऑप्शन है. शुरुआत करने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लें. जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी रहे. 

ऐसे उगाएं चिया सीड्स

चिया सीड्स उगाने के लिए सबसे पहले ऐसा गमला चुनें जिसमें पानी आसानी से निकल सके. मिट्टी हल्की, भुरभुरी और जैविक खाद से भरपूर होनी चाहिए. मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाने से पौधों को बेहतर पोषण मिलता है. बीजों को बहुत गहराई में दबाने की जरूरत नहीं होती. 

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इन्हें हल्के हाथ से मिट्टी की सतह पर डालकर ऊपर से पतली परत बिछा दें. इसके बाद स्प्रे की मदद से हल्का पानी दें जिससे बीज अपनी जगह से न हटें. गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलती हो. सही वातावरण मिलने पर कुछ ही दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है और पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं.

सिंचाई का रखें ध्यान 

चिया के पौधों को जरूरत के अनुसार ही पानी दें. मिट्टी में लगातार ज्यादा नमी रहने से जड़ें प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए पानी तभी दें जब ऊपरी सतह सूखी महसूस हो. समय समय पर खरपतवार हटाते रहें और पौधों के आसपास सफाई बनाए रखें. अगर पौधों की बढ़वार धीमी लगे तो थोड़ी मात्रा में जैविक खाद डाल सकते हैं. 

देखभाल से मिलेगी अच्छी ग्रोथ

कीटों का हमला दिखाई देने पर नीम आधारित जैविक घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है. पौधे पूरी तरह तैयार होने के बाद इनके फूल और बीज बनने लगते हैं. बीज पकने पर उन्हें सावधानी से निकालकर अच्छी तरह सुखाएं और फिर एयरटाइट डिब्बे में सुरक्षित रखें. सही देखभाल के आप साथ छत पर बढ़िया और ताजे चिया सीड्स उगा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Chia Seeds Farming Tips Home Gardening Farming News
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